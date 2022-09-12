Песков: страшно предположить решения Киева по газу

12 сентября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, дальнейшие действия Украины по газу вызывают опасения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дальнейшие действия Киева по газовой отрасли страшно представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень много непредсказуемого может быть в действиях наших западных коллег и руководителей газовой отрасли Украины. Здесь мы просто не беремся гадать как это может отразиться на общих поставках. Украина уже отключила ток по одной из ниток. никаких оснований у Украины не было, — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь уточнил, что дальнейшие действия Киева по данному вопросу «страшно представить». Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Дальнейшие действия Киева по газовой отрасли страшно представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень много непредсказуемого может быть в действиях наших западных коллег и руководителей газовой отрасли Украины. Здесь мы просто не беремся гадать как это может отразиться на общих поставках. Украина уже отключила ток по одной из ниток. никаких оснований у Украины не было, — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь уточнил, что дальнейшие действия Киева по данному вопросу «страшно представить». Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.