Песков: страшно предположить решения Киева по газу

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Завод комплекса сжиженного природного газа
По словам Дмитрия Пескова, дальнейшие действия Украины по газу вызывают опасения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Дальнейшие действия Киева по газовой отрасли страшно представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень много непредсказуемого может быть в действиях наших западных коллег и руководителей газовой отрасли Украины. Здесь мы просто не беремся гадать как это может отразиться на общих поставках. Украина уже отключила ток по одной из ниток. никаких оснований у Украины не было, — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь уточнил, что дальнейшие действия Киева по данному вопросу «страшно представить».

Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Дальнейшие действия Киева по газовой отрасли страшно представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень много непредсказуемого может быть в действиях наших западных коллег и руководителей газовой отрасли Украины. Здесь мы просто не беремся гадать как это может отразиться на общих поставках. Украина уже отключила ток по одной из ниток. никаких оснований у Украины не было, — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь уточнил, что дальнейшие действия Киева по данному вопросу «страшно представить». Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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