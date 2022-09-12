Песков: страшно предположить решения Киева по газу

Дальнейшие действия Киева по газовой отрасли страшно представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень много непредсказуемого может быть в действиях наших западных коллег и руководителей газовой отрасли Украины. Здесь мы просто не беремся гадать как это может отразиться на общих поставках. Украина уже отключила ток по одной из ниток. никаких оснований у Украины не было, — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь уточнил, что дальнейшие действия Киева по данному вопросу «страшно представить».
Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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