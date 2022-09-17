Врач Вялов назвал способы поднять настроение без употребления алкоголя

Врач Вялов: прогулки и спорт снимают стресс лучше, чем употребление алкоголя

18 сентября 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Физическая нагрузка и социальное одобрение в борьбе со стрессом эффективнее алкоголя, заявил Сергей Вялов Фото: Размик Закарян © URA.RU Спиртные напитки совсем не годятся для снятия стресса, потому для поднятия настроения эффективнее прибегнуть к физической нагрузке, прогулкам или действиям, позволяющим завоевать социальное одобрение. Такое мнение выразил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. «Чтобы поднять настроение, человеку обязательно нужно получить серотонин. Например, сделать что-то, вызывающее уважение в обществе — завоевать хорошую репутацию среди родственников и коллег, получить социальное одобрение», — заявил «Известиям» Сергей Вялов, добавив, что спиртное не способствует снятию стресса. Также отмечается, что для борьбы со стрессом организму необходимы всплески гормонов дофамина, окситоцина и эндорфинов. Первый, по словам эксперта, можно повысить, достигнув какой-либо цели или просто исполнить свое заветное желание. Окситоцин же вырабатывается от объятий, поцелуев и во время оргазма, продолжил он. «А эндорфины вырабатываются при физической нагрузке — чтобы их получить, можно поднимать штангу, вскапывать огород и даже таскать кирпичи на стройке», — уверяет Вялов. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России. Психолог Наталья Варская в беседе с URA.RU посоветовала россиянам одеваться ярко, а также слушать музыку и смотреть фильмы, поднимающие настроение, чтобы преодолеть осеннюю хандру. Психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова советовала проводить активный отдых людям, занимающимся рутинным трудом, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спиртные напитки совсем не годятся для снятия стресса, потому для поднятия настроения эффективнее прибегнуть к физической нагрузке, прогулкам или действиям, позволяющим завоевать социальное одобрение. Такое мнение выразил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. «Чтобы поднять настроение, человеку обязательно нужно получить серотонин. Например, сделать что-то, вызывающее уважение в обществе — завоевать хорошую репутацию среди родственников и коллег, получить социальное одобрение», — заявил «Известиям» Сергей Вялов, добавив, что спиртное не способствует снятию стресса. Также отмечается, что для борьбы со стрессом организму необходимы всплески гормонов дофамина, окситоцина и эндорфинов. Первый, по словам эксперта, можно повысить, достигнув какой-либо цели или просто исполнить свое заветное желание. Окситоцин же вырабатывается от объятий, поцелуев и во время оргазма, продолжил он. «А эндорфины вырабатываются при физической нагрузке — чтобы их получить, можно поднимать штангу, вскапывать огород и даже таскать кирпичи на стройке», — уверяет Вялов. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России. Психолог Наталья Варская в беседе с URA.RU посоветовала россиянам одеваться ярко, а также слушать музыку и смотреть фильмы, поднимающие настроение, чтобы преодолеть осеннюю хандру. Психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова советовала проводить активный отдых людям, занимающимся рутинным трудом, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание.