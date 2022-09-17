Врач Вялов назвал способы поднять настроение без употребления алкоголя

Спиртные напитки совсем не годятся для снятия стресса, потому для поднятия настроения эффективнее прибегнуть к физической нагрузке, прогулкам или действиям, позволяющим завоевать социальное одобрение. Такое мнение выразил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
«Чтобы поднять настроение, человеку обязательно нужно получить серотонин. Например, сделать что-то, вызывающее уважение в обществе — завоевать хорошую репутацию среди родственников и коллег, получить социальное одобрение», — заявил «Известиям» Сергей Вялов, добавив, что спиртное не способствует снятию стресса.
Также отмечается, что для борьбы со стрессом организму необходимы всплески гормонов дофамина, окситоцина и эндорфинов. Первый, по словам эксперта, можно повысить, достигнув какой-либо цели или просто исполнить свое заветное желание. Окситоцин же вырабатывается от объятий, поцелуев и во время оргазма, продолжил он. «А эндорфины вырабатываются при физической нагрузке — чтобы их получить, можно поднимать штангу, вскапывать огород и даже таскать кирпичи на стройке», — уверяет Вялов.
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Спиртные напитки совсем не годятся для снятия стресса, потому для поднятия настроения эффективнее прибегнуть к физической нагрузке, прогулкам или действиям, позволяющим завоевать социальное одобрение. Такое мнение выразил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. «Чтобы поднять настроение, человеку обязательно нужно получить серотонин. Например, сделать что-то, вызывающее уважение в обществе — завоевать хорошую репутацию среди родственников и коллег, получить социальное одобрение», — заявил «Известиям» Сергей Вялов, добавив, что спиртное не способствует снятию стресса. Также отмечается, что для борьбы со стрессом организму необходимы всплески гормонов дофамина, окситоцина и эндорфинов. Первый, по словам эксперта, можно повысить, достигнув какой-либо цели или просто исполнить свое заветное желание. Окситоцин же вырабатывается от объятий, поцелуев и во время оргазма, продолжил он. «А эндорфины вырабатываются при физической нагрузке — чтобы их получить, можно поднимать штангу, вскапывать огород и даже таскать кирпичи на стройке», — уверяет Вялов. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России. Психолог Наталья Варская в беседе с URA.RU посоветовала россиянам одеваться ярко, а также слушать музыку и смотреть фильмы, поднимающие настроение, чтобы преодолеть осеннюю хандру. Психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова советовала проводить активный отдых людям, занимающимся рутинным трудом, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание.