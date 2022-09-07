Психолог Варская назвала три способа справиться с осенней хандрой

Психолог Варская: цветотерапия, музыка и фильмы помогут справиться с осенней хандрой

08 сентября 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Осенняя хандра делает человека менее оптимистичным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одежда ярких цветов, музыка и фильмы, поднимающие настроение, позволят россиянам преодолеть осеннюю хандру. Такие советы в разговоре с URA.RU дала психолог Наталья Варская. «Цветотерапия действует. Надо одеваться поярче, дома покрывала сменить. В жару уместны холодные тона, и кажется, что прохладнее. А тут наоборот, нужны теплые, оранжевые, желтые, яркие. Также на кого-то позитивно действует музыка. У всех разные вкусы, но если человек заметил, что какую-то песню слышит и ему лучше становится, нужно продолжать слушать. Или какие-то фильмы смотреть. Я знаю, что многие советскими фильмами спасаются», — сказала Наталья Варская. При этом для некоторых людей осенняя хандра может быть опасной. «Психически здоровых людей осенняя хандра ни до чего не доведет, потому что естественный отбор никто не отменял, и нормальный человек обязан адаптироваться к любым условиям, то есть, его закинь туда, где снега, он и там выживет и улыбаться будет. А если есть изначально уже генетические от рождения или приобретенные минусы психологического состояния способности к адаптации, тогда у него всякие последствия могут быть, в том числе депрессия, а это заболевание», — заключила Варская. Ранее психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова в беседе с URA.RU посоветовала проводить активный отдых тем людям, кто занимается рутинным трудом, что позволит предотвратить выгорание. Однако человек должен сам понимать, что ему помогает отдохнуть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одежда ярких цветов, музыка и фильмы, поднимающие настроение, позволят россиянам преодолеть осеннюю хандру. Такие советы в разговоре с URA.RU дала психолог Наталья Варская. «Цветотерапия действует. Надо одеваться поярче, дома покрывала сменить. В жару уместны холодные тона, и кажется, что прохладнее. А тут наоборот, нужны теплые, оранжевые, желтые, яркие. Также на кого-то позитивно действует музыка. У всех разные вкусы, но если человек заметил, что какую-то песню слышит и ему лучше становится, нужно продолжать слушать. Или какие-то фильмы смотреть. Я знаю, что многие советскими фильмами спасаются», — сказала Наталья Варская. При этом для некоторых людей осенняя хандра может быть опасной. «Психически здоровых людей осенняя хандра ни до чего не доведет, потому что естественный отбор никто не отменял, и нормальный человек обязан адаптироваться к любым условиям, то есть, его закинь туда, где снега, он и там выживет и улыбаться будет. А если есть изначально уже генетические от рождения или приобретенные минусы психологического состояния способности к адаптации, тогда у него всякие последствия могут быть, в том числе депрессия, а это заболевание», — заключила Варская. Ранее психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова в беседе с URA.RU посоветовала проводить активный отдых тем людям, кто занимается рутинным трудом, что позволит предотвратить выгорание. Однако человек должен сам понимать, что ему помогает отдохнуть.