ВСУ при обстреле Еленовки убили собственного солдата

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Украинский военнопленный погиб при обстреле ВСУ исправительной колонии в Еленовке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ВСУ Еленовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб украинский военнопленный. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — заявили в telegram-канале Штаба. Добавляют, что украинская армия продолжает обстрелы Еленовки из ствольной артиллерии НАТО.

Ранее деловое издание «Взгляд» сообщал о том, что украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.

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При обстреле ВСУ Еленовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб украинский военнопленный. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. «Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — заявили в telegram-канале Штаба. Добавляют, что украинская армия продолжает обстрелы Еленовки из ствольной артиллерии НАТО. Ранее деловое издание «Взгляд» сообщал о том, что украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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