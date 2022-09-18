ВСУ при обстреле Еленовки убили собственного солдата

Украинский военнопленный погиб при обстреле ВСУ исправительной колонии в Еленовке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ВСУ Еленовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб украинский военнопленный. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — заявили в telegram-канале Штаба. Добавляют, что украинская армия продолжает обстрелы Еленовки из ствольной артиллерии НАТО.

Ранее деловое издание «Взгляд» сообщал о том, что украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.