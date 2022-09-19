Песков предложил «поискать, что можно спросить с поляков»

Песков: призывы Польши к репарациям — «оголтелая русофобия»

19 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, польские политики вредят престижу своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Призывы Польши к репарациям — это «оголтелая русофобия», а нашим историкам следует оказаться в 16 веке, чтобы поискать «за что спросить с поляков». С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В Варшаве целый ряд политиков заходятся в каком-то не здравом политическом экстремизме. Они вредят престижу своей станы и осложняют контакты своей страны с Россией и со своими союзниками — ситуацию с Германией имею в виду. Если шутить над такой оголтелой русофобией, нашим историкам следует оказаться в 16 веке. Может, найдем за что спросить с поляков», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU о том, что он думает о требовании президента Польши Анджея Дуды получить репарации от России. Ранее в Польше признали нереальность получения компенсации от РФ за Вторую Мировую войну. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что получить репарации от России нереально.

Призывы Польши к репарациям — это «оголтелая русофобия», а нашим историкам следует оказаться в 16 веке, чтобы поискать «за что спросить с поляков». С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В Варшаве целый ряд политиков заходятся в каком-то не здравом политическом экстремизме. Они вредят престижу своей станы и осложняют контакты своей страны с Россией и со своими союзниками — ситуацию с Германией имею в виду. Если шутить над такой оголтелой русофобией, нашим историкам следует оказаться в 16 веке. Может, найдем за что спросить с поляков», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU о том, что он думает о требовании президента Польши Анджея Дуды получить репарации от России. Ранее в Польше признали нереальность получения компенсации от РФ за Вторую Мировую войну. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что получить репарации от России нереально.