Полиция начала массовые задержания на несанкционированных протестах в Москве

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Антивоенный митинг на Пушкинской площади. Москва, нет войне, пушкинская площадь, митинг, протест, задержания
В Москве проходит митинг на Чистых прудах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве проходят несанкционированные митинги против частичной мобилизации. Полиция массово задерживает протестующих.

«Происходят массовые задержания девушек на Чистых прудах в Москве. Полиция сразу же схватила девушку, которая попыталась начать скандировать антивоенный лозунг», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости». До начала протестов силовики проверяли документы и досматривали сумки у прохожих на Чистых прудах, передает telegram-канал.

В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. На несогласованных акциях протеста участникам могут вручить повестки, это не противоречит закону, цитирует RT пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее незаконная акция против частичной мобилизации началась в Екатеринбурге. Также несанкционированная акция проходит в Тюмени, но на нее пришло мало людей. В Перми на незаконный митинг никто не пришел.

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В Москве проходят несанкционированные митинги против частичной мобилизации. Полиция массово задерживает протестующих. «Происходят массовые задержания девушек на Чистых прудах в Москве. Полиция сразу же схватила девушку, которая попыталась начать скандировать антивоенный лозунг», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости». До начала протестов силовики проверяли документы и досматривали сумки у прохожих на Чистых прудах, передает telegram-канал. В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. На несогласованных акциях протеста участникам могут вручить повестки, это не противоречит закону, цитирует RT пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее незаконная акция против частичной мобилизации началась в Екатеринбурге. Также несанкционированная акция проходит в Тюмени, но на нее пришло мало людей. В Перми на незаконный митинг никто не пришел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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