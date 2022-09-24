Полиция начала массовые задержания на несанкционированных протестах в Москве

24 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

В Москве проходит митинг на Чистых прудах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве проходят несанкционированные митинги против частичной мобилизации. Полиция массово задерживает протестующих. «Происходят массовые задержания девушек на Чистых прудах в Москве. Полиция сразу же схватила девушку, которая попыталась начать скандировать антивоенный лозунг», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости». До начала протестов силовики проверяли документы и досматривали сумки у прохожих на Чистых прудах, передает telegram-канал. В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. На несогласованных акциях протеста участникам могут вручить повестки, это не противоречит закону, цитирует RT пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее незаконная акция против частичной мобилизации началась в Екатеринбурге. Также несанкционированная акция проходит в Тюмени, но на нее пришло мало людей. В Перми на незаконный митинг никто не пришел.

В Москве проходят несанкционированные митинги против частичной мобилизации. Полиция массово задерживает протестующих. «Происходят массовые задержания девушек на Чистых прудах в Москве. Полиция сразу же схватила девушку, которая попыталась начать скандировать антивоенный лозунг», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости». До начала протестов силовики проверяли документы и досматривали сумки у прохожих на Чистых прудах, передает telegram-канал. В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. На несогласованных акциях протеста участникам могут вручить повестки, это не противоречит закону, цитирует RT пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее незаконная акция против частичной мобилизации началась в Екатеринбурге. Также несанкционированная акция проходит в Тюмени, но на нее пришло мало людей. В Перми на незаконный митинг никто не пришел.