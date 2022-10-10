Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровенской области, Харькове и Ивано-Франковске

10 октября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

По всей Украине слышны взрывы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в telegram-канале издания Страна.ua. Телеканал «Прямой» добавляет, что взрывы также произошли в Ровенской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о взрывах в Харькове. Кроме того, очевидцы рассказала об ударе по Конотопу в Сумской области.

В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в telegram-канале издания Страна.ua. Телеканал «Прямой» добавляет, что взрывы также произошли в Ровенской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о взрывах в Харькове. Кроме того, очевидцы рассказала об ударе по Конотопу в Сумской области.