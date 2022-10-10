Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровенской области, Харькове и Ивано-Франковске

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
По всей Украине слышны взрывы Фото:

В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в telegram-канале издания Страна.ua. Телеканал «Прямой» добавляет, что взрывы также произошли в Ровенской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о взрывах в Харькове. Кроме того, очевидцы рассказала об ударе по Конотопу в Сумской области.

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В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в telegram-канале издания Страна.ua. Телеканал «Прямой» добавляет, что взрывы также произошли в Ровенской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о взрывах в Харькове. Кроме того, очевидцы рассказала об ударе по Конотопу в Сумской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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