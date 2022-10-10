Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровенской области, Харькове и Ивано-Франковске

По всей Украине слышны взрывы
В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в telegram-канале издания Страна.ua. Телеканал «Прямой» добавляет, что взрывы также произошли в Ровенской области. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о взрывах в Харькове. Кроме того, очевидцы рассказала об ударе по Конотопу в Сумской области.
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