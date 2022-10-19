Экс-депутат Рады анонсировал уход Зеленского с поста президента Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Смещение Зеленского поможет украинцам сохранить свои жизни, считает депутат Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Холод и голод на Украине вызывает бунты среди общественности, что приведет к смещению режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем telegram-канале.

«Бунты внутри Украины, вызванные холодом и голодом, приведут к смещению Зеленского от власти, а значит дадут возможность людям сохранить свои жизни», — заявил Кива.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. После начала спецоперации Украина часто запрашивала финансовую и военную помощь у стран Запада. Однако у некоторых стран Европы начали заканчиваться собственные запасы вооружения из-за огромного количества поставок для ВСУ. Евросоюз (ЕС) предоставил Украине микрофинансовую помощь в несколько миллиардов евро. Обозреватели издания Politico Йохан Ван Овертвельдт и Моника Хольмайер предположили, что ЕС будет грозить дефолт в случае поражения ВСУ в конфликте с Россией.

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Холод и голод на Украине вызывает бунты среди общественности, что приведет к смещению режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем telegram-канале. «Бунты внутри Украины, вызванные холодом и голодом, приведут к смещению Зеленского от власти, а значит дадут возможность людям сохранить свои жизни», — заявил Кива. Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. После начала спецоперации Украина часто запрашивала финансовую и военную помощь у стран Запада. Однако у некоторых стран Европы начали заканчиваться собственные запасы вооружения из-за огромного количества поставок для ВСУ. Евросоюз (ЕС) предоставил Украине микрофинансовую помощь в несколько миллиардов евро. Обозреватели издания Politico Йохан Ван Овертвельдт и Моника Хольмайер предположили, что ЕС будет грозить дефолт в случае поражения ВСУ в конфликте с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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