Politico: ЕС грозит дефолт при проигрыше Украины

19 октября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Евросоюз окажется на грани дефолта, если продолжит помогать Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оказываемая Украине финансовая помощь может привести Евросоюз к дефолту в случае, если Вооруженные силы Украины проиграют вооруженный конфликт. К такому выводу пришли обозреватели Йохан Ван Овертвельдт и Моника Хольмайер в своей статье для Politico. «ЕС предоставил Украине 2,2 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. А в октябре Комиссия займет еще 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов МИД для кредитования Украины. Риски, угрожающие успеху такого рода кредитных операций, вполне реальны. В случае МИД Украины мы видим два потенциальных риска: во-первых, это риск дефолта», — говорится в статье. В нынешних обстоятельствах будущая способность страны погасить свои долгосрочные кредиты неясна, объяснили авторы. Второй риск, по мнению обозревателей, связан с мошенничеством и нецелевым использованием денег украинскими чиновниками. «Крупная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой на Украине, несмотря на неоднократные усилия ЕС по улучшению верховенства закона», — отмечается в статье. Европейские страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Позже агентство Bloomberg сообщало, что у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения из-за поставок оружия Украине, передает Life .

Оказываемая Украине финансовая помощь может привести Евросоюз к дефолту в случае, если Вооруженные силы Украины проиграют вооруженный конфликт. К такому выводу пришли обозреватели Йохан Ван Овертвельдт и Моника Хольмайер в своей статье для Politico. «ЕС предоставил Украине 2,2 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. А в октябре Комиссия займет еще 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов МИД для кредитования Украины. Риски, угрожающие успеху такого рода кредитных операций, вполне реальны. В случае МИД Украины мы видим два потенциальных риска: во-первых, это риск дефолта», — говорится в статье. В нынешних обстоятельствах будущая способность страны погасить свои долгосрочные кредиты неясна, объяснили авторы. Второй риск, по мнению обозревателей, связан с мошенничеством и нецелевым использованием денег украинскими чиновниками. «Крупная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой на Украине, несмотря на неоднократные усилия ЕС по улучшению верховенства закона», — отмечается в статье. Европейские страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Позже агентство Bloomberg сообщало, что у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения из-за поставок оружия Украине, передает Life.