Кремль объяснил отсутствие сожаления из-за отказа Путина ехать на G20

Кремль: Путин не поехал на G20 из-за необходимости быть в России

14 ноября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Россия готова к контактам в рамках саммита, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на отсутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 Россия представлена там на высоком уровне и открыта к диалогу. Об этом заявил представитель Путина Дмитрий Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, президент не смог поехать в Индонезии из-за необходимости присутствовать в России. «Россия представлена на высоком уровне и [глава МИД РФ Сергей] Лавров общается с большим кругом участников этого саммита и всеми остальными, если проявляют желание, имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться. Обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в РФ, поэтому было принято решение принять участие в саммите на уровне министра иностранных дел», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, нет ли сожаления, что не поехал глава государства.

Несмотря на отсутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 Россия представлена там на высоком уровне и открыта к диалогу. Об этом заявил представитель Путина Дмитрий Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, президент не смог поехать в Индонезии из-за необходимости присутствовать в России. «Россия представлена на высоком уровне и [глава МИД РФ Сергей] Лавров общается с большим кругом участников этого саммита и всеми остальными, если проявляют желание, имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться. Обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в РФ, поэтому было принято решение принять участие в саммите на уровне министра иностранных дел», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, нет ли сожаления, что не поехал глава государства.