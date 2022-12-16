В новых регионах РФ установили прожиточный минимум на 2023 год

17 декабря 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине установили прожиточный минимум на следующие два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Правительство России утвердило порядок расчета прожиточного минимума в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой Народной Республики (ЛНР и ДНР). Об этом стало из документа, опубликованного пресс-службой Минтруда России. «Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9 643 рубля, детей — 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля, для трудоспособного населения — 12 692 рубля, пенсионеров — 10 014 рублей, детей — 11 295 рублей», — говорится в документе Минтруда РФ. По словам министерства, при установлении прожиточных минимумов в регионах РФ используется коэффициенты дифференциации в зависимости от федерального значения. Согласно документу, в следующем году в ДНР и ЛНР коэффициент будет 0,78, а в Запорожской и Херсонской областях 0,81. В 2024 году в федеральный прожиточный минимум в ДНР и ЛНР будет умножаться на 0,94, а в Херсонщине и в Запорожье — на 0,97. Ранее URA.RU сообщало, что прожиточный минимум в 2023 году вырастет до 14 375 рублей. Закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 год, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы, в результате которых регионы вошли в состав России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России утвердило порядок расчета прожиточного минимума в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой Народной Республики (ЛНР и ДНР). Об этом стало из документа, опубликованного пресс-службой Минтруда России. «Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9 643 рубля, детей — 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля, для трудоспособного населения — 12 692 рубля, пенсионеров — 10 014 рублей, детей — 11 295 рублей», — говорится в документе Минтруда РФ. По словам министерства, при установлении прожиточных минимумов в регионах РФ используется коэффициенты дифференциации в зависимости от федерального значения. Согласно документу, в следующем году в ДНР и ЛНР коэффициент будет 0,78, а в Запорожской и Херсонской областях 0,81. В 2024 году в федеральный прожиточный минимум в ДНР и ЛНР будет умножаться на 0,94, а в Херсонщине и в Запорожье — на 0,97. Ранее URA.RU сообщало, что прожиточный минимум в 2023 году вырастет до 14 375 рублей. Закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 год, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы, в результате которых регионы вошли в состав России.