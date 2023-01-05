Politico: США готовят передачу боеприпасов времен «холодной войны» для Украины

06 января 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

США хотят передать ракеты времен холодной войны ВСУ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США ищут возможность для передачи старых боеприпасов, в том числе ракетах противовоздушной обороны (ПВО) HAWK, для украинских военных. Об этом сообщило издание Politico. «В Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об извлечении из бункеров боеприпасов времен холодной войны для Киева. Речь идет об американских ракетах ПВО HAWK, которые были сняты с вооружения в начале 90-х годов. Ракеты планируют соединить с пусковыми установками, которые Испания обещала отправить Украине», — сказано в статье . По данным авторов, система ПВО HAWK в начале 90-х годов была заменена на комплексом нового поколения Patriot. «Учитывая, что старые ракеты долгое время хранятся на американских складах, они нуждаются в ремонте и модернизации», — добавили в издании. Ранее военный аналитик Михайлов высказал мнение об американской ЗРК Patriot, переданной Украине. Эксперт заключил, что система неустойчива к современным веяниям боевых действий. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

США ищут возможность для передачи старых боеприпасов, в том числе ракетах противовоздушной обороны (ПВО) HAWK, для украинских военных. Об этом сообщило издание Politico. «В Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об извлечении из бункеров боеприпасов времен холодной войны для Киева. Речь идет об американских ракетах ПВО HAWK, которые были сняты с вооружения в начале 90-х годов. Ракеты планируют соединить с пусковыми установками, которые Испания обещала отправить Украине», — сказано в статье. По данным авторов, система ПВО HAWK в начале 90-х годов была заменена на комплексом нового поколения Patriot. «Учитывая, что старые ракеты долгое время хранятся на американских складах, они нуждаются в ремонте и модернизации», — добавили в издании. Ранее военный аналитик Михайлов высказал мнение об американской ЗРК Patriot, переданной Украине. Эксперт заключил, что система неустойчива к современным веяниям боевых действий. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.