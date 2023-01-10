Слуцкий констатировал реинкарнацию нацизма в ФРГ после обещания МИД страны помочь Киеву

11 января 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий сравнил заявления главы МИД ФРГ по Украине с нацизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Германии никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Заявления о вечной поддержке [президента Украины Владимира] Зеленского, главы германского МИД, к сожалению, никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории. Уверен, что и избиратели в Германии также вряд ли оценят», — написал лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков, передает телеканал 360. Бербок заявила, что Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку и солидарность ФРГ. Так, в начале января о поставках Киеву военной техники договорились США и Германия. Главы двух стран заявили о готовности поставить Киеву бронетранспортеры и легкие танки, сообщает «Национальная служба новостей».

Власти Германии никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Заявления о вечной поддержке [президента Украины Владимира] Зеленского, главы германского МИД, к сожалению, никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории. Уверен, что и избиратели в Германии также вряд ли оценят», — написал лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков, передает телеканал 360. Бербок заявила, что Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку и солидарность ФРГ. Так, в начале января о поставках Киеву военной техники договорились США и Германия. Главы двух стран заявили о готовности поставить Киеву бронетранспортеры и легкие танки, сообщает «Национальная служба новостей».