10 января 2023

Слуцкий констатировал реинкарнацию нацизма в ФРГ после обещания МИД страны помочь Киеву

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий сравнил заявления главы МИД ФРГ по Украине с нацизмом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Германии никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Заявления о вечной поддержке [президента Украины Владимира] Зеленского, главы германского МИД, к сожалению, никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории. Уверен, что и избиратели в Германии также вряд ли оценят», — написал лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков, передает телеканал 360. Бербок заявила, что Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку и солидарность ФРГ. Так, в начале января о поставках Киеву военной техники договорились США и Германия. Главы двух стран заявили о готовности поставить Киеву бронетранспортеры и легкие танки, сообщает «Национальная служба новостей».

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Власти Германии никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Заявления о вечной поддержке [президента Украины Владимира] Зеленского, главы германского МИД, к сожалению, никак не могут скрывать симпатию к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории. Уверен, что и избиратели в Германии также вряд ли оценят», — написал лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков, передает телеканал 360. Бербок заявила, что Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку и солидарность ФРГ. Так, в начале января о поставках Киеву военной техники договорились США и Германия. Главы двух стран заявили о готовности поставить Киеву бронетранспортеры и легкие танки, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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