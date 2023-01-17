Военный эксперт Коротченко: у России появилось оружие возмездия

Ядерные ракеты «Посейдон» могут достать до любой точки на карте, сообщил Игорь КоротченкоФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Россия изготовила атомную суперторпеду «Поседейон». Они нужны РФ как средство сдерживания и оружие возмездия. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
«Торпеды используется для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны. Для нас это средство сдерживания и оружие возмездия», — заявил Коротченко в разговоре с Пятым каналом.
Эксперт добавил, что глубина и скорость запуска ракеты исключают возможность перехвата. Он уточнил, что ядерный заряд «Посейдоны» доставляют на любое расстояние.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. 26 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о плане США на случай применение Россией ядерного оружия. Также в сентябре были переговоры между помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине, сообщает НСН.
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Россия изготовила атомную суперторпеду «Поседейон». Они нужны РФ как средство сдерживания и оружие возмездия. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. «Торпеды используется для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны. Для нас это средство сдерживания и оружие возмездия», — заявил Коротченко в разговоре с Пятым каналом. Эксперт добавил, что глубина и скорость запуска ракеты исключают возможность перехвата. Он уточнил, что ядерный заряд «Посейдоны» доставляют на любое расстояние. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. 26 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о плане США на случай применение Россией ядерного оружия. Также в сентябре были переговоры между помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине, сообщает НСН.