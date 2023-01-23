23 января 2023

Марков раскрыл, почему США не выдавали Зеленскому танки

Марков: США не отправляли танки на Украину из-за отказа Зеленского увольнять британских агентов
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Сергей Марков объяснил логику США по отказу отправлять на Украину танки Фото:
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Вашингтон не хотел отправлять танки на Украину, потому что ее президент Владимир Зеленский отказывался увольнять британских агентов. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков.

«США оказывается, не выдавали Зеленскому танки, потому что Зеленский не хотел увольнять британских обнаглевших агентов типа [Кирилла] Тимошенко (заместитель главы офиса президента, — прим. ред.)», — написал Марков в telegram. По его словам, если на место Тимошенко Зеленский назначит не британского, а американского агента, то Вашингтон объявит о передаче Киеву нескольких танков ABRAMS, чисто символически.

Эксперт предрек, что в скором времени США прикажут Германии дать добро на передачу немецких танков Leopard разными странами Зеленскому. «Это из Киева так видится. В ближайшие дни проверим эту версию», — отметил он.

Ранее заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. По словам украинских источников, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

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Вашингтон не хотел отправлять танки на Украину, потому что ее президент Владимир Зеленский отказывался увольнять британских агентов. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков. «США оказывается, не выдавали Зеленскому танки, потому что Зеленский не хотел увольнять британских обнаглевших агентов типа [Кирилла] Тимошенко (заместитель главы офиса президента, — прим. ред.)», — написал Марков в telegram. По его словам, если на место Тимошенко Зеленский назначит не британского, а американского агента, то Вашингтон объявит о передаче Киеву нескольких танков ABRAMS, чисто символически. Эксперт предрек, что в скором времени США прикажут Германии дать добро на передачу немецких танков Leopard разными странами Зеленскому. «Это из Киева так видится. В ближайшие дни проверим эту версию», — отметил он. Ранее заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. По словам украинских источников, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
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