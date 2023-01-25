В США высмеяли «месть» Шольца Вашингтону

В США посмеялись над неспособностью Шольца ответить Америке на аварию на «Северном потоке»

25 января 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не смог придумать достойного ответа Америке, считают в Gray Zone Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Канцлер Германии Олаф Шольц не смог достойно ответить США на разрушение газопровода «Северный поток», а только еще раз пошел на уступки, отправив танки Leopard Украине. Решение Шольца высмеял обозреватель ресурса Gray Zone Макс Блюменталь. По его мнению, от действий немецкого правительства страдают простые граждане Германии. «После разрушения силами США газопровода „Северный поток“, поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял „ответные меры“, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ», — заявил Блюменталь в Twitter. Он считает, что «месть» немецкого канцлера не удалась. Разрушения на обеих нитках газопровода «Северный поток» обнаружили 26 сентября 2022 года. Немецкое правительство не исключает, что авария произошла в результате диверсии. Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard, о которых давно просят киевские власти. Члены немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» считают это решение опасным шагом для Германии, передает RT.

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог достойно ответить США на разрушение газопровода «Северный поток», а только еще раз пошел на уступки, отправив танки Leopard Украине. Решение Шольца высмеял обозреватель ресурса Gray Zone Макс Блюменталь. По его мнению, от действий немецкого правительства страдают простые граждане Германии. «После разрушения силами США газопровода „Северный поток“, поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял „ответные меры“, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ», — заявил Блюменталь в Twitter. Он считает, что «месть» немецкого канцлера не удалась. Разрушения на обеих нитках газопровода «Северный поток» обнаружили 26 сентября 2022 года. Немецкое правительство не исключает, что авария произошла в результате диверсии. Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard, о которых давно просят киевские власти. Члены немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» считают это решение опасным шагом для Германии, передает RT.