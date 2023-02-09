Кремль: США сохраняют враждебный настрой в отношении России

09 февраля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Кремле не видят предпосылок для налаживания отношений с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что США сохраняют враждебный настрой по отношению к России и воспринимают РФ как противника, несмотря на объявление главной внешнеполитической угрозой Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU по поводу выступления американского лидера Джо Байдена в Конгрессе. «В концептуальных, стратегических, доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это происходит уже не первый год. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты. Для нас важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника. США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной, и США каждый раз высказывают свою неготовность признавать законные озабоченности Российской Федерации, не способствуя тем самым урегулированию конфликта. Они наоборот провоцируют дальнейшую эскалацию», — отметил Песков. В своем обращении к Конгрессу 8 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон объединил страны НАТО, создав коалицию против России. Он также сообщил, что основной внешнеполитической угрозой США является Китай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле считают, что США сохраняют враждебный настрой по отношению к России и воспринимают РФ как противника, несмотря на объявление главной внешнеполитической угрозой Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU по поводу выступления американского лидера Джо Байдена в Конгрессе. «В концептуальных, стратегических, доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это происходит уже не первый год. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты. Для нас важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника. США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной, и США каждый раз высказывают свою неготовность признавать законные озабоченности Российской Федерации, не способствуя тем самым урегулированию конфликта. Они наоборот провоцируют дальнейшую эскалацию», — отметил Песков. В своем обращении к Конгрессу 8 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон объединил страны НАТО, создав коалицию против России. Он также сообщил, что основной внешнеполитической угрозой США является Китай.