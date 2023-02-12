В МИД РФ предупредили о молниеносном ответе на появление гиперзвукового оружия у Токио

13 февраля 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Япония резко активизировала модернизацию военного потенциала, сказал Андрей Руденко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия следит за разработкой Японией гиперзвуковых ракет. В случае появления оружия на приграничных японских островах со стороны Москвы незамедлительно последует ответ в соответствии с оборонной доктриной. Такое заявление сделал замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко. «Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства [гиперзвукового оружия] и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — сказал Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, Минобороны Японии резко активизировало модернизацию своего военного потенциала. При этом страна ведет опасную деятельность около российских границ, а также проводит совместные учения с США и другими государствами. Ранее телеканал NHK писал о том, что Минобороны Японии планирует разместить на острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, дальность действия которого достигает до одной тысячи километров. Также Токио планирует создать два новых подразделения для эксплуатации установок для запуска ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, страна намерена разработать электромагнитные пушки, которые бы могли противодействовать гиперзвуковым снарядам, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия следит за разработкой Японией гиперзвуковых ракет. В случае появления оружия на приграничных японских островах со стороны Москвы незамедлительно последует ответ в соответствии с оборонной доктриной. Такое заявление сделал замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко. «Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства [гиперзвукового оружия] и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — сказал Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, Минобороны Японии резко активизировало модернизацию своего военного потенциала. При этом страна ведет опасную деятельность около российских границ, а также проводит совместные учения с США и другими государствами. Ранее телеканал NHK писал о том, что Минобороны Японии планирует разместить на острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, дальность действия которого достигает до одной тысячи километров. Также Токио планирует создать два новых подразделения для эксплуатации установок для запуска ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, страна намерена разработать электромагнитные пушки, которые бы могли противодействовать гиперзвуковым снарядам, сообщает RT.