В МИД РФ предупредили о молниеносном ответе на появление гиперзвукового оружия у Токио

Россия следит за разработкой Японией гиперзвуковых ракет. В случае появления оружия на приграничных японских островах со стороны Москвы незамедлительно последует ответ в соответствии с оборонной доктриной. Такое заявление сделал замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко.
«Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства [гиперзвукового оружия] и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — сказал Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, Минобороны Японии резко активизировало модернизацию своего военного потенциала. При этом страна ведет опасную деятельность около российских границ, а также проводит совместные учения с США и другими государствами.
Ранее телеканал NHK писал о том, что Минобороны Японии планирует разместить на острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, дальность действия которого достигает до одной тысячи километров. Также Токио планирует создать два новых подразделения для эксплуатации установок для запуска ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, страна намерена разработать электромагнитные пушки, которые бы могли противодействовать гиперзвуковым снарядам, сообщает RT.
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Россия следит за разработкой Японией гиперзвуковых ракет. В случае появления оружия на приграничных японских островах со стороны Москвы незамедлительно последует ответ в соответствии с оборонной доктриной. Такое заявление сделал замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко. «Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства [гиперзвукового оружия] и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — сказал Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, Минобороны Японии резко активизировало модернизацию своего военного потенциала. При этом страна ведет опасную деятельность около российских границ, а также проводит совместные учения с США и другими государствами. Ранее телеканал NHK писал о том, что Минобороны Японии планирует разместить на острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, дальность действия которого достигает до одной тысячи километров. Также Токио планирует создать два новых подразделения для эксплуатации установок для запуска ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, страна намерена разработать электромагнитные пушки, которые бы могли противодействовать гиперзвуковым снарядам, сообщает RT.