Лукашенко намекнул, что ждет Украину, если она нападет на Беларусь

23 февраля 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что мировое сообщество поддержит Беларусь в битве против Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировое сообщество поддержит Беларусь, если Украина нападает на территорию республики. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня». После начала специальной военной операции Беларусь усилила охрану на пограничной линией с Украиной. В ответ на это ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Помощник министра обороны Беларуссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что вероятность того, что украинские провокации перерастут в военное столкновение, крайне высока, сообщает RT.

Мировое сообщество поддержит Беларусь, если Украина нападает на территорию республики. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня». После начала специальной военной операции Беларусь усилила охрану на пограничной линией с Украиной. В ответ на это ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Помощник министра обороны Беларуссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что вероятность того, что украинские провокации перерастут в военное столкновение, крайне высока, сообщает RT.