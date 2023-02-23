Лукашенко намекнул, что ждет Украину, если она нападет на Беларусь

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что мировое сообщество поддержит Беларусь в битве против Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мировое сообщество поддержит Беларусь, если Украина нападает на территорию республики. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

После начала специальной военной операции Беларусь усилила охрану на пограничной линией с Украиной. В ответ на это ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Помощник министра обороны Беларуссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что вероятность того, что украинские провокации перерастут в военное столкновение, крайне высока, сообщает RT.

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Мировое сообщество поддержит Беларусь, если Украина нападает на территорию республики. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня». После начала специальной военной операции Беларусь усилила охрану на пограничной линией с Украиной. В ответ на это ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Помощник министра обороны Беларуссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что вероятность того, что украинские провокации перерастут в военное столкновение, крайне высока, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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