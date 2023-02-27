«Транснефть» остановила подачу нефти в Польшу

«Транснефть» не поставила нефть в Польшу в конце февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. Он уточнил, что поставки нефти были исключены из графика из-за того, что не были оплачены маршрутные поручения.
«Транснефть» транспортирует нефть за рубеж на основании экспортного графика, утверждаемого в Минэнерго России и оформленных грузоотправителями маршрутных поручений. На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля», — заявил Игорь Демин РИА Новости.
Председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек ранее заявлял, что Россия больше не поставляет нефть в Польшу. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, передает RT.
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