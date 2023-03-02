В Николаеве заявили об уничтожении базы диверсантов-подводников ВСУ

03 марта 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

В Николаеве подпольщики вычислили украинскую военную базу, где готовили диверсантов ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаеве подпольщики вычислили украинскую базу, на которой английские инструкторы готовили диверсантов. Координаты были переданы российской армии, и база была уничтожена. Об этом сообщил один из подпольщиков. «Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», — рассказал подпольщик журналисту РИА Новости. Группа активистов передала информацию об этом российским военным, и 25 февраля украинская база диверсантов была уничтожена. Ранее российские военные предотвратили прорыв украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает RT. Разведчики обнаружили солдат ВСУ на подходе к границе, было нанесено огневое поражение.

В Николаеве подпольщики вычислили украинскую базу, на которой английские инструкторы готовили диверсантов. Координаты были переданы российской армии, и база была уничтожена. Об этом сообщил один из подпольщиков. «Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», — рассказал подпольщик журналисту РИА Новости. Группа активистов передала информацию об этом российским военным, и 25 февраля украинская база диверсантов была уничтожена. Ранее российские военные предотвратили прорыв украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает RT. Разведчики обнаружили солдат ВСУ на подходе к границе, было нанесено огневое поражение.