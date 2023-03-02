02 марта 2023

В Николаеве заявили об уничтожении базы диверсантов-подводников ВСУ

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В Николаеве подпольщики вычислили украинскую военную базу, где готовили диверсантов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаеве подпольщики вычислили украинскую базу, на которой английские инструкторы готовили диверсантов. Координаты были переданы российской армии, и база была уничтожена. Об этом сообщил один из подпольщиков.

«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», — рассказал подпольщик журналисту РИА Новости. Группа активистов передала информацию об этом российским военным, и 25 февраля украинская база диверсантов была уничтожена.

Ранее российские военные предотвратили прорыв украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает RT. Разведчики обнаружили солдат ВСУ на подходе к границе, было нанесено огневое поражение.

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В Николаеве подпольщики вычислили украинскую базу, на которой английские инструкторы готовили диверсантов. Координаты были переданы российской армии, и база была уничтожена. Об этом сообщил один из подпольщиков. «Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», — рассказал подпольщик журналисту РИА Новости. Группа активистов передала информацию об этом российским военным, и 25 февраля украинская база диверсантов была уничтожена. Ранее российские военные предотвратили прорыв украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает RT. Разведчики обнаружили солдат ВСУ на подходе к границе, было нанесено огневое поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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