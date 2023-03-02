В Николаеве заявили об уничтожении базы диверсантов-подводников ВСУ

В Николаеве подпольщики вычислили украинскую базу, на которой английские инструкторы готовили диверсантов. Координаты были переданы российской армии, и база была уничтожена. Об этом сообщил один из подпольщиков.
«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», — рассказал подпольщик журналисту РИА Новости. Группа активистов передала информацию об этом российским военным, и 25 февраля украинская база диверсантов была уничтожена.
Ранее российские военные предотвратили прорыв украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает RT. Разведчики обнаружили солдат ВСУ на подходе к границе, было нанесено огневое поражение.
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