Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдать Бахмут (Артемовск) будет лучшим решением, иначе они будут бессмысленно погибать, и по итогу все равно сдадут город. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«Если они (ВСУ — прим. URA.RU) будут погибать до самого конца, то все равно сдадут Бахмут <…> А за Артемовском будут другие города Донецкой народной республики (ДНР). <…> А там и за ее пределами», — заявил Виктор Литовкин в интервью Пятому каналу.
По его мнению, Киев сейчас просто тянет время в ситуации с Бахмутом. Украине это нужно, чтобы показать населению страны свою самоотверженность, а также показать Западу волю США. Причем американская воля, по словам эксперта, заключается в том, чтобы просто затянуть конфликт Украины и РФ как можно дольше.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что нужно продолжать оборону Бахмута. Это решение было принято в ходе заседания Ставки с участием Владимира Зеленского.
Россия проводит бои за Бахмут в рамках спецоперации. В боях за город активно принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер».
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