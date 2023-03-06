Военный эксперт Литовкин заявил о безысходности ВСУ в Бахмуте. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ могут либо сдать Бахмут, либо погибнуть и все равно его сдать, заявил Виктор Литовкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдать Бахмут (Артемовск) будет лучшим решением, иначе они будут бессмысленно погибать, и по итогу все равно сдадут город. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если они (ВСУ — прим. URA.RU) будут погибать до самого конца, то все равно сдадут Бахмут <…> А за Артемовском будут другие города Донецкой народной республики (ДНР). <…> А там и за ее пределами», — заявил Виктор Литовкин в интервью Пятому каналу.

По его мнению, Киев сейчас просто тянет время в ситуации с Бахмутом. Украине это нужно, чтобы показать населению страны свою самоотверженность, а также показать Западу волю США. Причем американская воля, по словам эксперта, заключается в том, чтобы просто затянуть конфликт Украины и РФ как можно дольше.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что нужно продолжать оборону Бахмута. Это решение было принято в ходе заседания Ставки с участием Владимира Зеленского.

Россия проводит бои за Бахмут в рамках спецоперации. В боях за город активно принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер».

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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдать Бахмут (Артемовск) будет лучшим решением, иначе они будут бессмысленно погибать, и по итогу все равно сдадут город. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Если они (ВСУ — прим. URA.RU) будут погибать до самого конца, то все равно сдадут Бахмут <…> А за Артемовском будут другие города Донецкой народной республики (ДНР). <…> А там и за ее пределами», — заявил Виктор Литовкин в интервью Пятому каналу. По его мнению, Киев сейчас просто тянет время в ситуации с Бахмутом. Украине это нужно, чтобы показать населению страны свою самоотверженность, а также показать Западу волю США. Причем американская воля, по словам эксперта, заключается в том, чтобы просто затянуть конфликт Украины и РФ как можно дольше. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что нужно продолжать оборону Бахмута. Это решение было принято в ходе заседания Ставки с участием Владимира Зеленского. Россия проводит бои за Бахмут в рамках спецоперации. В боях за город активно принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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