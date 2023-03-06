06 марта 2023

Командир ВСУ испугался последствий сдачи Бахмута

Командир ВСУ Ярославский: если Киев сдаст Бахмут, окрестные города примут на себя удар
© Служба новостей «URA.RU»
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Попасная. ЛНР, война, руины, попасная
Украинский командир испугался последствий отступления ВСУ из Артемовска Фото:
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает необходимым продолжать оборону Бахмута (Артемовск) из-за страха, что сдав его, они потеряют и другие украинские города. Такую позицию озвучил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли… мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — заявил Ярославский в интервью телеканала «Рада».

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжать оборону Бахмута. Военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что сдать Артемовск было бы лучшим решением для властей Киева, иначе солдаты ВСУ будут продолжать бессмысленно погибать, но в итоге все равно сдадут город. При этом ВСУ за последние месяцы лишились под Бахмутом нескольких хорошо подготовленных подразделений.

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает необходимым продолжать оборону Бахмута (Артемовск) из-за страха, что сдав его, они потеряют и другие украинские города. Такую позицию озвучил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. «Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли… мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — заявил Ярославский в интервью телеканала «Рада». Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжать оборону Бахмута. Военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что сдать Артемовск было бы лучшим решением для властей Киева, иначе солдаты ВСУ будут продолжать бессмысленно погибать, но в итоге все равно сдадут город. При этом ВСУ за последние месяцы лишились под Бахмутом нескольких хорошо подготовленных подразделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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