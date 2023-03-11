Военкоры: бойцы ЧВК «Вагнера» перерезали ключевую трассу снабжения ВСУ в Бахмуте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признались, что бойцы из ЧВК «Вагнер» перерезали последний крупный путь украинского снабжения в Бахмуте (Артемовск). Об этом рассказали военкоры.
«Фактически, трасса уже ни одну неделю не является проездной и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой „горловиной“ для снабжения — это крайне опасно. <…> Ситуация для ВСУ критическая. Бои очень тяжелые.<…> [ЧВК Вагнер] близко подобрались к трассе и держат ее под огневым контролем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что силы «Вагнера» расширяют северный фланг на запад, атакуют село Богдановку и стремятся обойти поселок Хромовое с востока. Также не менее ожесточенные бои проходят восточнее и южнее Ивановского (село Бахмутского района).
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. С августа 2022 года начались бои за город Бахмут. В боях помимо ВС РФ также принимают участие и члены из ЧВК «Вагнер», которые уже прорывается к центру города, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль восточную часть Бахмута, передает телеканал 360.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) признались, что бойцы из ЧВК «Вагнер» перерезали последний крупный путь украинского снабжения в Бахмуте (Артемовск). Об этом рассказали военкоры. «Фактически, трасса уже ни одну неделю не является проездной и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой „горловиной“ для снабжения — это крайне опасно. <…> Ситуация для ВСУ критическая. Бои очень тяжелые.<…> [ЧВК Вагнер] близко подобрались к трассе и держат ее под огневым контролем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что силы «Вагнера» расширяют северный фланг на запад, атакуют село Богдановку и стремятся обойти поселок Хромовое с востока. Также не менее ожесточенные бои проходят восточнее и южнее Ивановского (село Бахмутского района). Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. С августа 2022 года начались бои за город Бахмут. В боях помимо ВС РФ также принимают участие и члены из ЧВК «Вагнер», которые уже прорывается к центру города, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль восточную часть Бахмута, передает телеканал 360.