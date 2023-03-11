Военкоры: бойцы ЧВК «Вагнера» перерезали ключевую трассу снабжения ВСУ в Бахмуте

11 марта 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Ситуация для ВСУ критическая, бои проходят для них тяжело, уточняют военкоры Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) признались, что бойцы из ЧВК «Вагнер» перерезали последний крупный путь украинского снабжения в Бахмуте (Артемовск). Об этом рассказали военкоры. «Фактически, трасса уже ни одну неделю не является проездной и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой „горловиной“ для снабжения — это крайне опасно. <…> Ситуация для ВСУ критическая. Бои очень тяжелые.<…> [ЧВК Вагнер] близко подобрались к трассе и держат ее под огневым контролем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что силы «Вагнера» расширяют северный фланг на запад, атакуют село Богдановку и стремятся обойти поселок Хромовое с востока. Также не менее ожесточенные бои проходят восточнее и южнее Ивановского (село Бахмутского района). Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. С августа 2022 года начались бои за город Бахмут. В боях помимо ВС РФ также принимают участие и члены из ЧВК «Вагнер», которые уже прорывается к центру города, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль восточную часть Бахмута, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признались, что бойцы из ЧВК «Вагнер» перерезали последний крупный путь украинского снабжения в Бахмуте (Артемовск). Об этом рассказали военкоры. «Фактически, трасса уже ни одну неделю не является проездной и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой „горловиной“ для снабжения — это крайне опасно. <…> Ситуация для ВСУ критическая. Бои очень тяжелые.<…> [ЧВК Вагнер] близко подобрались к трассе и держат ее под огневым контролем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что силы «Вагнера» расширяют северный фланг на запад, атакуют село Богдановку и стремятся обойти поселок Хромовое с востока. Также не менее ожесточенные бои проходят восточнее и южнее Ивановского (село Бахмутского района). Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. С августа 2022 года начались бои за город Бахмут. В боях помимо ВС РФ также принимают участие и члены из ЧВК «Вагнер», которые уже прорывается к центру города, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль восточную часть Бахмута, передает телеканал 360.