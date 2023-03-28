Пушилин: российские силы практически зачистили промзону в Артемовске

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Промзона Артемовска практически зачищена, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Промышленная зона в Артемовске практически полностью зачищена Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Промышленная зона в Артемовске практически полностью зачищена Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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