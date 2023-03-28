Пушилин: российские силы практически зачистили промзону в Артемовске

Промзона Артемовска практически зачищена, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Промышленная зона в Артемовске практически полностью зачищена Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
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