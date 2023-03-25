Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль завод в Бахмуте, куда приезжал Зеленский

26 марта 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Все цеха АЗОМА находятся под контролем ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. На территории завода в конце декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский награждал военнослужащих. «Корреспондент РИА Новости побывал внутри одного из цехов предприятия и убедился в том, что вся территория АЗОМа находится под контролем бойцов группы „Вагнер“», — говорится в сообщении агентства. Как рассказали бойцы «Вагнера», в цехах АЗОМа есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артобстрелы. По их словам, для украинских военных появление российских бойцов стало неожиданностью. «Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой», — рассказал командир штурмового взвода ЧВК. В середине марта сообщалось, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске. Помещение принадлежит заводу «Востокмаш», оно находится на территории АЗОМа. Борьба за Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ по защите Донбасса. В субботу ЧВК «Вагнер» перебросила резервы и начала мощный штурм центра города, рассказывали военкоры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. На территории завода в конце декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский награждал военнослужащих. «Корреспондент РИА Новости побывал внутри одного из цехов предприятия и убедился в том, что вся территория АЗОМа находится под контролем бойцов группы „Вагнер“», — говорится в сообщении агентства. Как рассказали бойцы «Вагнера», в цехах АЗОМа есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артобстрелы. По их словам, для украинских военных появление российских бойцов стало неожиданностью. «Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой», — рассказал командир штурмового взвода ЧВК. В середине марта сообщалось, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске. Помещение принадлежит заводу «Востокмаш», оно находится на территории АЗОМа. Борьба за Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ по защите Донбасса. В субботу ЧВК «Вагнер» перебросила резервы и начала мощный штурм центра города, рассказывали военкоры.