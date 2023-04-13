Бастрыкин поручил проверить видео с украинским хирургом, признавшимся в пытках над солдатами РФ

13 апреля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить возможное совершение преступления в отношении военных РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Следственного комитета (СК) России поручил организовать проверку по факту возможного совершения преступления в отношении российских военных. Причиной тому стало видео, распространившееся в соцсетях, на котором мужчина представляется хирургом украинской полевой медслужбы и заявляет о пытках бойцов из России, сообщили в СК РФ. «В соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим. <…> Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся украинским полевым хирургом, признался в ряде зверских преступлений над российскими военнопленными. По его словам, он вырезает органы раненым бойцам и продает их на черном рынке в Европе, пишет RT . В связи с этим «Общероссийский народный фронт» направил обращение в СК РФ, чтобы возбудить уголовное дело, пишет деловое издание «Взгляд».

Глава Следственного комитета (СК) России поручил организовать проверку по факту возможного совершения преступления в отношении российских военных. Причиной тому стало видео, распространившееся в соцсетях, на котором мужчина представляется хирургом украинской полевой медслужбы и заявляет о пытках бойцов из России, сообщили в СК РФ. «В соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим. <…> Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся украинским полевым хирургом, признался в ряде зверских преступлений над российскими военнопленными. По его словам, он вырезает органы раненым бойцам и продает их на черном рынке в Европе, пишет RT. В связи с этим «Общероссийский народный фронт» направил обращение в СК РФ, чтобы возбудить уголовное дело, пишет деловое издание «Взгляд».