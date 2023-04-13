Бастрыкин поручил проверить видео с украинским хирургом, признавшимся в пытках над солдатами РФ

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил проверить возможное совершение преступления в отношении военных РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Следственного комитета (СК) России поручил организовать проверку по факту возможного совершения преступления в отношении российских военных. Причиной тому стало видео, распространившееся в соцсетях, на котором мужчина представляется хирургом украинской полевой медслужбы и заявляет о пытках бойцов из России, сообщили в СК РФ.

«В соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим. <…> Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся украинским полевым хирургом, признался в ряде зверских преступлений над российскими военнопленными. По его словам, он вырезает органы раненым бойцам и продает их на черном рынке в Европе, пишет RT. В связи с этим «Общероссийский народный фронт» направил обращение в СК РФ, чтобы возбудить уголовное дело, пишет деловое издание «Взгляд».

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Глава Следственного комитета (СК) России поручил организовать проверку по факту возможного совершения преступления в отношении российских военных. Причиной тому стало видео, распространившееся в соцсетях, на котором мужчина представляется хирургом украинской полевой медслужбы и заявляет о пытках бойцов из России, сообщили в СК РФ. «В соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим. <…> Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся украинским полевым хирургом, признался в ряде зверских преступлений над российскими военнопленными. По его словам, он вырезает органы раненым бойцам и продает их на черном рынке в Европе, пишет RT. В связи с этим «Общероссийский народный фронт» направил обращение в СК РФ, чтобы возбудить уголовное дело, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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