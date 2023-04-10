10 апреля 2023

«Известия»: побывавший в плену у ВСУ военный сообщил о пытках гвоздодером

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Бойцы ВСУ пытают военнопленных по несколько дней, заявил солдат ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных при помощи гвоздодера. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий ВС РФ Александр.

«Три дня кряду гвоздодером, это жуткая история. <…> Представляете, вас бьют пока сознание не потеряешь», — передают слова Александра «Известия». Он отметил, что его избивали гвоздодером тщательно и больно.

Россия и Украина периодически проводят обмен военнопленными. Ранее в украинском координационном штабе подчеркнули, что с их стороны были переданы все тяжелораненых пленные. Также Киев согласился принять из РФ собственных пленных, которых не было в украинских обменных списках. Вернувшиеся из плена ВСУ российские солдаты неоднократно рассказывали об истязаниях. Солдат-доброволец из ДНР рассказал, как его пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Ему пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и применяли другие виды насилия, сообщил боец.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных при помощи гвоздодера. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий ВС РФ Александр. «Три дня кряду гвоздодером, это жуткая история. <…> Представляете, вас бьют пока сознание не потеряешь», — передают слова Александра «Известия». Он отметил, что его избивали гвоздодером тщательно и больно. Россия и Украина периодически проводят обмен военнопленными. Ранее в украинском координационном штабе подчеркнули, что с их стороны были переданы все тяжелораненых пленные. Также Киев согласился принять из РФ собственных пленных, которых не было в украинских обменных списках. Вернувшиеся из плена ВСУ российские солдаты неоднократно рассказывали об истязаниях. Солдат-доброволец из ДНР рассказал, как его пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Ему пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и применяли другие виды насилия, сообщил боец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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