«Коммерсант»: контрактник сядет на 10 лет за убийство росгвардейца

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Контрактник Алексей Усенко в состоянии опьянения по ошибке застрелил росгвардейца Фото:

Гарнизонный суд в Республике Крым приговорил контрактника Алексея Усенко, застрелившего по ошибке росгвардейца в зоне спецоперации на Украине, к десяти годам колонии строгого режима. Об этом стало известно из данных материалов уголовного дела.

«Усенко, находясь в составе военной колонны, остановил транспортное средство (ТС), которое двигалось в одном направлении с колонной. В автомобиле находились два сотрудника Росгвардии. Водитель ТС предоставил контрактнику документы удостоверяющие личность. В тот же момент Усенко выстрелил в живот второго военного, находящегося в автомобиле. От полученных травм росгвардеец скончался», — передает данные из материалов уголовного дела «Коммерсант».

Отмечается, что контрактник Алексей Усенко в момент преступления был пьян. По словам очевидцев, он активно сигнализировал о том, что задержал украинских диверсантов.

URA.RU направило запрос в Крымский гарнизонный военный суд с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Гарнизонный суд в Республике Крым приговорил контрактника Алексея Усенко, застрелившего по ошибке росгвардейца в зоне спецоперации на Украине, к десяти годам колонии строгого режима. Об этом стало известно из данных материалов уголовного дела. «Усенко, находясь в составе военной колонны, остановил транспортное средство (ТС), которое двигалось в одном направлении с колонной. В автомобиле находились два сотрудника Росгвардии. Водитель ТС предоставил контрактнику документы удостоверяющие личность. В тот же момент Усенко выстрелил в живот второго военного, находящегося в автомобиле. От полученных травм росгвардеец скончался», — передает данные из материалов уголовного дела «Коммерсант». Отмечается, что контрактник Алексей Усенко в момент преступления был пьян. По словам очевидцев, он активно сигнализировал о том, что задержал украинских диверсантов. URA.RU направило запрос в Крымский гарнизонный военный суд с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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