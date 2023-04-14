«Коммерсант»: контрактник сядет на 10 лет за убийство росгвардейца

14 апреля 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Контрактник Алексей Усенко в состоянии опьянения по ошибке застрелил росгвардейца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гарнизонный суд в Республике Крым приговорил контрактника Алексея Усенко, застрелившего по ошибке росгвардейца в зоне спецоперации на Украине, к десяти годам колонии строгого режима. Об этом стало известно из данных материалов уголовного дела. «Усенко, находясь в составе военной колонны, остановил транспортное средство (ТС), которое двигалось в одном направлении с колонной. В автомобиле находились два сотрудника Росгвардии. Водитель ТС предоставил контрактнику документы удостоверяющие личность. В тот же момент Усенко выстрелил в живот второго военного, находящегося в автомобиле. От полученных травм росгвардеец скончался», — передает данные из материалов уголовного дела « Коммерсант ». Отмечается, что контрактник Алексей Усенко в момент преступления был пьян. По словам очевидцев, он активно сигнализировал о том, что задержал украинских диверсантов. URA.RU направило запрос в Крымский гарнизонный военный суд с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Гарнизонный суд в Республике Крым приговорил контрактника Алексея Усенко, застрелившего по ошибке росгвардейца в зоне спецоперации на Украине, к десяти годам колонии строгого режима. Об этом стало известно из данных материалов уголовного дела. «Усенко, находясь в составе военной колонны, остановил транспортное средство (ТС), которое двигалось в одном направлении с колонной. В автомобиле находились два сотрудника Росгвардии. Водитель ТС предоставил контрактнику документы удостоверяющие личность. В тот же момент Усенко выстрелил в живот второго военного, находящегося в автомобиле. От полученных травм росгвардеец скончался», — передает данные из материалов уголовного дела «Коммерсант». Отмечается, что контрактник Алексей Усенко в момент преступления был пьян. По словам очевидцев, он активно сигнализировал о том, что задержал украинских диверсантов. URA.RU направило запрос в Крымский гарнизонный военный суд с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.