«Ведомости»: Минфин РФ введет дополнительный налог на доходы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, пять тысяч, тысяча рублей, деньги, налог, тысячная купюра, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
Уехавшие из России блогеры будут платить 30% НДФЛ, передает издание Фото:

Минфин России подготовил пакет поправок в Налоговый кодекс, которые уточнят случаи, в которых граждане России, утратившие налоговое резидентство, будут платить НДФЛ. Согласно поправкам, налогом в 30% будет облагаться деятельность блогеров в Youtube и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Новость по теме
Повышение налога для работающих удаленно: что это значит

«Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в Минфине и в правительстве России. Налог для налоговых нерезидентов будет введен в случае, если для получения дохода был использован российский сегмент интернета, если средства были получены на счет в российском банке или если он выплачен российской компанией.

Законопроект, обязывающий российские компании взимать 30% НДФЛ с налоговых нерезидентов, был внесен правительством России в Госдуму 24 апреля. Если законопроект примут, то российские компании будут обязаны взимать такой налог с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог. Он предлагает, чтобы его платили все работающие в России мужчины, передают «Vse42.Ru».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин России подготовил пакет поправок в Налоговый кодекс, которые уточнят случаи, в которых граждане России, утратившие налоговое резидентство, будут платить НДФЛ. Согласно поправкам, налогом в 30% будет облагаться деятельность блогеров в Youtube и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в Минфине и в правительстве России. Налог для налоговых нерезидентов будет введен в случае, если для получения дохода был использован российский сегмент интернета, если средства были получены на счет в российском банке или если он выплачен российской компанией. Законопроект, обязывающий российские компании взимать 30% НДФЛ с налоговых нерезидентов, был внесен правительством России в Госдуму 24 апреля. Если законопроект примут, то российские компании будут обязаны взимать такой налог с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог. Он предлагает, чтобы его платили все работающие в России мужчины, передают «Vse42.Ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...