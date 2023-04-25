«Ведомости»: Минфин РФ введет дополнительный налог на доходы

25 апреля 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Уехавшие из России блогеры будут платить 30% НДФЛ, передает издание Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минфин России подготовил пакет поправок в Налоговый кодекс, которые уточнят случаи, в которых граждане России, утратившие налоговое резидентство, будут платить НДФЛ. Согласно поправкам, налогом в 30% будет облагаться деятельность блогеров в Youtube и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Новость по теме Повышение налога для работающих удаленно: что это значит «Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в Минфине и в правительстве России. Налог для налоговых нерезидентов будет введен в случае, если для получения дохода был использован российский сегмент интернета, если средства были получены на счет в российском банке или если он выплачен российской компанией. Законопроект, обязывающий российские компании взимать 30% НДФЛ с налоговых нерезидентов, был внесен правительством России в Госдуму 24 апреля. Если законопроект примут, то российские компании будут обязаны взимать такой налог с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог. Он предлагает, чтобы его платили все работающие в России мужчины, передают «Vse42.Ru».

Минфин России подготовил пакет поправок в Налоговый кодекс, которые уточнят случаи, в которых граждане России, утратившие налоговое резидентство, будут платить НДФЛ. Согласно поправкам, налогом в 30% будет облагаться деятельность блогеров в Youtube и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в Минфине и в правительстве России. Налог для налоговых нерезидентов будет введен в случае, если для получения дохода был использован российский сегмент интернета, если средства были получены на счет в российском банке или если он выплачен российской компанией. Законопроект, обязывающий российские компании взимать 30% НДФЛ с налоговых нерезидентов, был внесен правительством России в Госдуму 24 апреля. Если законопроект примут, то российские компании будут обязаны взимать такой налог с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России военный налог. Он предлагает, чтобы его платили все работающие в России мужчины, передают «Vse42.Ru».