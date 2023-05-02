Мэр из Венгрии разогнал украинцев из-за изнасилования местных девушек

02 мая 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Украинцы преследовали девушек в венгерской деревне Керепеш Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинцы, преследовавшие венгерских девушек, были разогнаны мэром деревни Керепеш Ласло Дьюричем. Они были заподозрены в изнасиловании двух девушек, которым было 16 лет и 22 года. «Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил Ласло Дьюрича, его слова передает венгерское интернет-издание Index . Он отметил, что информация об изнасилованных девушках ему передали из местного общежития рабочих. Мэр подчеркнул, что он не потерпит притеснений молодых женщин, потому он разогнал украинцев. Дьюрича призвал полицию принять решительные меры. В странах Восточной Европы растет уровень преступности из-за Украины. По словам французского обозревателя Ксавье Рофе, страна нелегально отправляет наркотики в другие страны.

Украинцы, преследовавшие венгерских девушек, были разогнаны мэром деревни Керепеш Ласло Дьюричем. Они были заподозрены в изнасиловании двух девушек, которым было 16 лет и 22 года. «Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил Ласло Дьюрича, его слова передает венгерское интернет-издание Index. Он отметил, что информация об изнасилованных девушках ему передали из местного общежития рабочих. Мэр подчеркнул, что он не потерпит притеснений молодых женщин, потому он разогнал украинцев. Дьюрича призвал полицию принять решительные меры. В странах Восточной Европы растет уровень преступности из-за Украины. По словам французского обозревателя Ксавье Рофе, страна нелегально отправляет наркотики в другие страны.