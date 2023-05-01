Во Франции запаниковали из-за новой украинской угрозы

Atlantico: в Восточной Европе выросла преступность из-за Украины
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Оружие нелегально поступает в Европу из Украины Фото:

В странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины. С ее территории нелегально поступает оружие и наркотики. Об этом написал французский обозреватель Ксавье Рофе.

«Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли. По мере того как Украина получает современное западное снаряжение, АК-47 прячут для последующей перепродажи», — написал Рофе в статье для издания Atlantico.

Журналист подчеркнул, что для переправки нелегальных товаров преступники используют миллионы украинских беженцев и что оружие усиливает криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы. «Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — подытожил Рофе.

Ранее URA.RU сообщало о недовольстве ряда европейских стран из-за действий беженцев из Украины. Власти Кипра планируют выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона, а британцы опасаются, что украинцы чрезмерно пользуются социальными льготами, которые формируются из налогов британцев.

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В странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины. С ее территории нелегально поступает оружие и наркотики. Об этом написал французский обозреватель Ксавье Рофе. «Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли. По мере того как Украина получает современное западное снаряжение, АК-47 прячут для последующей перепродажи», — написал Рофе в статье для издания Atlantico. Журналист подчеркнул, что для переправки нелегальных товаров преступники используют миллионы украинских беженцев и что оружие усиливает криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы. «Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — подытожил Рофе. Ранее URA.RU сообщало о недовольстве ряда европейских стран из-за действий беженцев из Украины. Власти Кипра планируют выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона, а британцы опасаются, что украинцы чрезмерно пользуются социальными льготами, которые формируются из налогов британцев.
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