«Единая Россия» заплатит хакерам, которые взломают систему голосования на праймериз

11 мая 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Хакерам разрешат взломать систему предварительного голосования «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» готова заплатить деньги хакерам, которые смогут взломать систему предварительного голосования партии на праймериз. Специалисты в области компьютерных технологий выразили уверенность в надежности созданной системы. Об этом рассказал руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев в ходе заседания круглого стола «Электронное предварительное голосование „Единой России“: безопасность, легитимность и удобство для пользователей». «Номинаций будет две. Первая — успешным результатом участия в конкурсе мы будем считать демонстрацию копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. И вторая — сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя. Логи, скриншоты можно прислать на report@er.ru. Через неделю мы расскажем, что получилось», — сказал Сатеев. Размер вознаграждения не уточняется. Известно, что в этом году на 183 избирательных компаниях будут применяться цифровые инструменты. В будущей избирательной компании будет разыграно 3,5 тысячи мандатов, добавил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. На данный момент количество зарегистрировавшихся на предварительное голосование составляет свыше 1,5 миллиона человек, что превышает количество, которое ранее было зафиксировано в ходе региональных компаний. «Мы полагаемся на непрерывное тестирование и постоянно работаем с уязвимостями, которые доступны и видны», — заявил Сатеев. Руководитель направления электронного голосования «Лаборатории Касперского» Даниил Капцан подчеркнул, что уже сейчас можно подтвердить надежность и безопасность созданной платформы предварительного голосования. Введение электронного голосования влияет на улучшение обратной связи с гражданами, так как позволяет сделать процесс максимально открытым и честным, добавил президент Фонда информационной демократии Илья Массух Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая 2023 года. Единый день голосования пройдет в 54 российских субъектах В регионах жители будут выбирать депутатов регионального и местного уровней. Также в 25 субъектах будут проходить выборы Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» готова заплатить деньги хакерам, которые смогут взломать систему предварительного голосования партии на праймериз. Специалисты в области компьютерных технологий выразили уверенность в надежности созданной системы. Об этом рассказал руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев в ходе заседания круглого стола «Электронное предварительное голосование „Единой России“: безопасность, легитимность и удобство для пользователей». «Номинаций будет две. Первая — успешным результатом участия в конкурсе мы будем считать демонстрацию копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. И вторая — сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя. Логи, скриншоты можно прислать на report@er.ru. Через неделю мы расскажем, что получилось», — сказал Сатеев. Размер вознаграждения не уточняется. Известно, что в этом году на 183 избирательных компаниях будут применяться цифровые инструменты. В будущей избирательной компании будет разыграно 3,5 тысячи мандатов, добавил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. На данный момент количество зарегистрировавшихся на предварительное голосование составляет свыше 1,5 миллиона человек, что превышает количество, которое ранее было зафиксировано в ходе региональных компаний. «Мы полагаемся на непрерывное тестирование и постоянно работаем с уязвимостями, которые доступны и видны», — заявил Сатеев. Руководитель направления электронного голосования «Лаборатории Касперского» Даниил Капцан подчеркнул, что уже сейчас можно подтвердить надежность и безопасность созданной платформы предварительного голосования. Введение электронного голосования влияет на улучшение обратной связи с гражданами, так как позволяет сделать процесс максимально открытым и честным, добавил президент Фонда информационной демократии Илья Массух Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая 2023 года. Единый день голосования пройдет в 54 российских субъектах В регионах жители будут выбирать депутатов регионального и местного уровней. Также в 25 субъектах будут проходить выборы