Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Он посоветовал американцам помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
«Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их „буря в пустыне“», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, будет скорее «буря в Вашингтоне».
Шеремет отметил, что подобные заявления лишь приближают скорую победу России в конфликте на Украине и гибель Запада. «Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — заключил Шеремет.
Ранее Грэм заявлял, что финансирование Киева — самая удачная трата денег США, которая «заканчивется смертью россиян». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грэму судьбой убитых политиков США.
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