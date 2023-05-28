В Госдуме поговоркой ответили на слова сенатора США об убийстве русских

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США пожнут бурю в Вашингтоне
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Госдума и Милонов. Москва, государственная дума
В Госдуме предупредили США о грядущей «буре» Фото:

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Он посоветовал американцам помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.

«Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их „буря в пустыне“», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, будет скорее «буря в Вашингтоне».

Шеремет отметил, что подобные заявления лишь приближают скорую победу России в конфликте на Украине и гибель Запада. «Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — заключил Шеремет.

Ранее Грэм заявлял, что финансирование Киева — самая удачная трата денег США, которая «заканчивется смертью россиян». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грэму судьбой убитых политиков США.

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Он посоветовал американцам помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. «Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их „буря в пустыне“», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, будет скорее «буря в Вашингтоне». Шеремет отметил, что подобные заявления лишь приближают скорую победу России в конфликте на Украине и гибель Запада. «Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — заключил Шеремет. Ранее Грэм заявлял, что финансирование Киева — самая удачная трата денег США, которая «заканчивется смертью россиян». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грэму судьбой убитых политиков США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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