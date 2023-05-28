В Госдуме поговоркой ответили на слова сенатора США об убийстве русских

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США пожнут бурю в Вашингтоне

28 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В Госдуме предупредили США о грядущей «буре» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Он посоветовал американцам помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. «Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их „буря в пустыне“», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, будет скорее «буря в Вашингтоне». Шеремет отметил, что подобные заявления лишь приближают скорую победу России в конфликте на Украине и гибель Запада. «Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — заключил Шеремет. Ранее Грэм заявлял, что финансирование Киева — самая удачная трата денег США, которая «заканчивется смертью россиян». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грэму судьбой убитых политиков США.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. Он посоветовал американцам помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. «Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их „буря в пустыне“», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, будет скорее «буря в Вашингтоне». Шеремет отметил, что подобные заявления лишь приближают скорую победу России в конфликте на Украине и гибель Запада. «Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — заключил Шеремет. Ранее Грэм заявлял, что финансирование Киева — самая удачная трата денег США, которая «заканчивется смертью россиян». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грэму судьбой убитых политиков США.