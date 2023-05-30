«Ведомости»: больше половины работодателей намерены увеличить зарплаты сотрудникам

31 мая 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников планируют работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости Фото: Игорь Пантин © URA.RU Большая часть работодателей — 53% хотят в этом году поднять зарплаты своим сотрудникам. Данные опроса привела рекрутинговая платформа HeadHunter. «Каждая вторая опрошенная компания — 56% заявила, что собирается увеличить зарплату сотрудникам на 5—15%. Уменьшить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) — на 5—15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости», — передают данные журналисты газеты «Ведомости». По их словам, опрос проводили с мая по апрель. В нем поучаствовали 440 компаний из разных сфер. Также исходя из результатов исследования, работодатели хотят изменить численность своих подчиненных: 60% до конца текущего года увеличат штат, 11% — уменьшат. Нанимать компании планируют производственный линейный персонал, и те, чья деятельность связана с IТ, продажами и аккаунтингом. От услуг последних чаще всего отказываются организации, в которых уже начались или намечаются увольнения. Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля. В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил про индексацию минимального размера оплаты труда на 18,5%. Благодаря повышению минимального размера оплаты труда в 2024 году зарплаты 4,8 миллионов россиян будут увеличены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большая часть работодателей — 53% хотят в этом году поднять зарплаты своим сотрудникам. Данные опроса привела рекрутинговая платформа HeadHunter. «Каждая вторая опрошенная компания — 56% заявила, что собирается увеличить зарплату сотрудникам на 5—15%. Уменьшить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) — на 5—15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости», — передают данные журналисты газеты «Ведомости». По их словам, опрос проводили с мая по апрель. В нем поучаствовали 440 компаний из разных сфер. Также исходя из результатов исследования, работодатели хотят изменить численность своих подчиненных: 60% до конца текущего года увеличат штат, 11% — уменьшат. Нанимать компании планируют производственный линейный персонал, и те, чья деятельность связана с IТ, продажами и аккаунтингом. От услуг последних чаще всего отказываются организации, в которых уже начались или намечаются увольнения. Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля. В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил про индексацию минимального размера оплаты труда на 18,5%. Благодаря повышению минимального размера оплаты труда в 2024 году зарплаты 4,8 миллионов россиян будут увеличены.