30 мая 2023

«Ведомости»: больше половины работодателей намерены увеличить зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников планируют работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости Фото:

Большая часть работодателей — 53% хотят в этом году поднять зарплаты своим сотрудникам. Данные опроса привела рекрутинговая платформа HeadHunter.

«Каждая вторая опрошенная компания — 56% заявила, что собирается увеличить зарплату сотрудникам на 5—15%. Уменьшить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) — на 5—15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости», — передают данные журналисты газеты «Ведомости».

По их словам, опрос проводили с мая по апрель. В нем поучаствовали 440 компаний из разных сфер. Также исходя из результатов исследования, работодатели хотят изменить численность своих подчиненных: 60% до конца текущего года увеличат штат, 11% — уменьшат. Нанимать компании планируют производственный линейный персонал, и те, чья деятельность связана с IТ, продажами и аккаунтингом. От услуг последних чаще всего отказываются организации, в которых уже начались или намечаются увольнения.

Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля. В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил про индексацию минимального размера оплаты труда на 18,5%. Благодаря повышению минимального размера оплаты труда в 2024 году зарплаты 4,8 миллионов россиян будут увеличены.

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Большая часть работодателей — 53% хотят в этом году поднять зарплаты своим сотрудникам. Данные опроса привела рекрутинговая платформа HeadHunter. «Каждая вторая опрошенная компания — 56% заявила, что собирается увеличить зарплату сотрудникам на 5—15%. Уменьшить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) — на 5—15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости», — передают данные журналисты газеты «Ведомости». По их словам, опрос проводили с мая по апрель. В нем поучаствовали 440 компаний из разных сфер. Также исходя из результатов исследования, работодатели хотят изменить численность своих подчиненных: 60% до конца текущего года увеличат штат, 11% — уменьшат. Нанимать компании планируют производственный линейный персонал, и те, чья деятельность связана с IТ, продажами и аккаунтингом. От услуг последних чаще всего отказываются организации, в которых уже начались или намечаются увольнения. Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля. В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил про индексацию минимального размера оплаты труда на 18,5%. Благодаря повышению минимального размера оплаты труда в 2024 году зарплаты 4,8 миллионов россиян будут увеличены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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