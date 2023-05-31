Глава Минтруда захотел разрешить мамам работать, получая пособие на ребенка

31 мая 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В РФ мамам позволят зарабатывать и получать пособие одновременно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие «частичная занятость», чтобы мамы в декрете могли официально работать и не терять пособие по уходу за ребенком. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами. «Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, дистанционную работу и уход», — подчеркнул Антон Котяков в беседе с ТАСС. Данная инициатива, по его словам, поможет избежать таких ситуаций, когда человек теряет пособие при частичной трудоустроенности. «Сейчас, если мама оформляет свои трудовые отношения официально, она утрачивает право на получение социальных пособий», — пояснил Котяков. Костяков отмечал, что в Росси с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысячи рублей. В России уже обсуждалась возможность дать родителям работать в декрете, получая пособия.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие «частичная занятость», чтобы мамы в декрете могли официально работать и не терять пособие по уходу за ребенком. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами. «Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, дистанционную работу и уход», — подчеркнул Антон Котяков в беседе с ТАСС. Данная инициатива, по его словам, поможет избежать таких ситуаций, когда человек теряет пособие при частичной трудоустроенности. «Сейчас, если мама оформляет свои трудовые отношения официально, она утрачивает право на получение социальных пособий», — пояснил Котяков. Костяков отмечал, что в Росси с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысячи рублей. В России уже обсуждалась возможность дать родителям работать в декрете, получая пособия.