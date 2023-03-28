Работающим родителям хотят увеличить выплаты и разрешить удаленку

В рамках стимулирования рождаемости обсуждаются инициативы по предоставлению возможности одновременного поучения зарплаты и пособия по уходу за ребенком женщинам, которые выходят из декрета до момента достижения ребенком полутора лет. Также при наличии беременности и до достижения ребенком трех лет будет предоставляться право работать дистанционно.
«Добровольный выход из декрета до достижения ребенком полутора лет позволит получить возможность одновременного получения заработной платы и пособия по уходу за ребенком. Для беременных женщин и до достижения ребенком трех лет будет предложено право работать дистанционно», — передает слова источников, знакомых с ходом обсуждений экспертных групп РБК. Там добавили, что решение о предоставлении возможности одновременного получения пособия и зарплаты позволит компенсировать семье негативные последствия от увольнения с работы какого-либо родственника для ухаживания за ребенком.
Ранее в Соцфонде России рассказали, когда семьи получат возможность получения выплат по новым правилам. С июня 2023 года деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц.
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