Работающим родителям хотят увеличить выплаты и разрешить удаленку

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За ранний выход из декрета будет получена возможность одновременного получения пособий и зарплаты Фото:

В рамках стимулирования рождаемости обсуждаются инициативы по предоставлению возможности одновременного поучения зарплаты и пособия по уходу за ребенком женщинам, которые выходят из декрета до момента достижения ребенком полутора лет. Также при наличии беременности и до достижения ребенком трех лет будет предоставляться право работать дистанционно.

«Добровольный выход из декрета до достижения ребенком полутора лет позволит получить возможность одновременного получения заработной платы и пособия по уходу за ребенком. Для беременных женщин и до достижения ребенком трех лет будет предложено право работать дистанционно», — передает слова источников, знакомых с ходом обсуждений экспертных групп РБК. Там добавили, что решение о предоставлении возможности одновременного получения пособия и зарплаты позволит компенсировать семье негативные последствия от увольнения с работы какого-либо родственника для ухаживания за ребенком.

Ранее в Соцфонде России рассказали, когда семьи получат возможность получения выплат по новым правилам. С июня 2023 года деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц.

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В рамках стимулирования рождаемости обсуждаются инициативы по предоставлению возможности одновременного поучения зарплаты и пособия по уходу за ребенком женщинам, которые выходят из декрета до момента достижения ребенком полутора лет. Также при наличии беременности и до достижения ребенком трех лет будет предоставляться право работать дистанционно. «Добровольный выход из декрета до достижения ребенком полутора лет позволит получить возможность одновременного получения заработной платы и пособия по уходу за ребенком. Для беременных женщин и до достижения ребенком трех лет будет предложено право работать дистанционно», — передает слова источников, знакомых с ходом обсуждений экспертных групп РБК. Там добавили, что решение о предоставлении возможности одновременного получения пособия и зарплаты позволит компенсировать семье негативные последствия от увольнения с работы какого-либо родственника для ухаживания за ребенком. Ранее в Соцфонде России рассказали, когда семьи получат возможность получения выплат по новым правилам. С июня 2023 года деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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