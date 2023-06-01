Кремль: Путин лично следит за ситуацией в обстреливаемом Шебекино

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин получает доклады спецслужб о ситуации в Белгородской области, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает сведения об обстрелах ВСУ города Шебекино в Белгородской области от российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — рассказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, региональные и муниципальные власти напрямую информируют президента о мерах по оказанию помощи мирному населению.

ВСУ ведут активный обстрел Шебекино с 27 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из округа начинается вывоз детей в Воронеж. URA.RU приводило сводку того, что известно о последней атаке.

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Президент РФ Владимир Путин постоянно получает сведения об обстрелах ВСУ города Шебекино в Белгородской области от российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — рассказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, региональные и муниципальные власти напрямую информируют президента о мерах по оказанию помощи мирному населению. ВСУ ведут активный обстрел Шебекино с 27 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из округа начинается вывоз детей в Воронеж. URA.RU приводило сводку того, что известно о последней атаке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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