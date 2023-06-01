Кремль: Путин лично следит за ситуацией в обстреливаемом Шебекино

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает сведения об обстрелах ВСУ города Шебекино в Белгородской области от российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — рассказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, региональные и муниципальные власти напрямую информируют президента о мерах по оказанию помощи мирному населению.
ВСУ ведут активный обстрел Шебекино с 27 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из округа начинается вывоз детей в Воронеж. URA.RU приводило сводку того, что известно о последней атаке.
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