Кремль: Путин лично следит за ситуацией в обстреливаемом Шебекино

01 июня 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин получает доклады спецслужб о ситуации в Белгородской области, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Президент РФ Владимир Путин постоянно получает сведения об обстрелах ВСУ города Шебекино в Белгородской области от российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — рассказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, региональные и муниципальные власти напрямую информируют президента о мерах по оказанию помощи мирному населению. ВСУ ведут активный обстрел Шебекино с 27 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из округа начинается вывоз детей в Воронеж. URA.RU приводило сводку того, что известно о последней атаке.

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает сведения об обстрелах ВСУ города Шебекино в Белгородской области от российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», — рассказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, региональные и муниципальные власти напрямую информируют президента о мерах по оказанию помощи мирному населению. ВСУ ведут активный обстрел Шебекино с 27 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из округа начинается вывоз детей в Воронеж. URA.RU приводило сводку того, что известно о последней атаке.