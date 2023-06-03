В Лос-Анджелесе родители школьников подрались с представителями ЛГБТ. Видео

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По меньшей мере один человек получил ранение в результате драки Фото:

В Лос-Анджелесе произошла драка между представителями ЛГБТ и родителями школьников. Это прошло на митинге против празднования Дня гордости, посвященного ЛГБТ.

«Сцена стала безумной, когда родители по обе стороны конфликта, а также другие протестующие и контрпротестующие столкнулись лицом к лицу, а полиция наблюдала за происходящим», — говорится в материале издания Daily Mail. Отмечается, что один человек получил ранения после драки.

Подчеркивается, что взрослым не понравилось, что учитель-трансгендер навязывает сексуальную ориентацию школьникам. «Вот транс-учитель специального образования в начальной школе Сатикой отправлял сообщения [армянским] детям о празднике», — сообщает одна из родителей.

Взрослые кричали, чтобы представители ЛГБТ оставили детей в покое. На место происшествия приехала полиция, чтобы «способствовать мирному и законному осуществлению конституционных прав».

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В Лос-Анджелесе произошла драка между представителями ЛГБТ и родителями школьников. Это прошло на митинге против празднования Дня гордости, посвященного ЛГБТ. «Сцена стала безумной, когда родители по обе стороны конфликта, а также другие протестующие и контрпротестующие столкнулись лицом к лицу, а полиция наблюдала за происходящим», — говорится в материале издания Daily Mail. Отмечается, что один человек получил ранения после драки. Подчеркивается, что взрослым не понравилось, что учитель-трансгендер навязывает сексуальную ориентацию школьникам. «Вот транс-учитель специального образования в начальной школе Сатикой отправлял сообщения [армянским] детям о празднике», — сообщает одна из родителей. Взрослые кричали, чтобы представители ЛГБТ оставили детей в покое. На место происшествия приехала полиция, чтобы «способствовать мирному и законному осуществлению конституционных прав».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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