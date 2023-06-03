03 июня 2023

Экономист рассказал, что будет с рублем при крахе доллара

Экономист Кузнецов: крах доллара вызовет обвал рынков и банковский кризис
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис Фото:

Во время краха доллара произойдет обвал рынков и случится банковский кризис. Об этом рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«Резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис. В этих условиях капитал ринется искать для себя „тихие гавани“. Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия», — передают слова экономиста Кузнецова агентство «Прайм».

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин предсказал крах доллара. Он объяснил это тем, что невозможность США обеспечить рост мировой экономики, приведет к ускоряющемуся распаду мира на валютные зоны, которые заставят ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов сказал, что для того, чтобы доллар лишился мирового господства, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность.

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Во время краха доллара произойдет обвал рынков и случится банковский кризис. Об этом рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. «Резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис. В этих условиях капитал ринется искать для себя „тихие гавани“. Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия», — передают слова экономиста Кузнецова агентство «Прайм». Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин предсказал крах доллара. Он объяснил это тем, что невозможность США обеспечить рост мировой экономики, приведет к ускоряющемуся распаду мира на валютные зоны, которые заставят ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов сказал, что для того, чтобы доллар лишился мирового господства, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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