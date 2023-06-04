04 июня 2023

Глава Bank of America Мойнихан пообещал США рецессию в ближайшем будущем

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Глава банка Брайан Мойнихан прогнозирует рост безработицы до уровня 4% Фото:

США вероятнее всего столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах этого года, а также в первом квартале 2024 года. Такой прогноз сделал глава банка Bank of America Брайан Мойнихан.

«В конце прошлого года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году. Мы немного отодвинули этот прогноз. Сейчас речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также первом квартале следующего года», — сказал Мойнихан в интервью CBS.

По его словам, безработица вырастет до 4%. Он отметил, что в целом это не сильно ударит по экономике страны.

Государственной долг США на 3 октября 2022 года превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что это может быть выгодным для России. 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Отмечается, что это позволит стране избежать дефолта, передает МК.

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США вероятнее всего столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах этого года, а также в первом квартале 2024 года. Такой прогноз сделал глава банка Bank of America Брайан Мойнихан. «В конце прошлого года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году. Мы немного отодвинули этот прогноз. Сейчас речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также первом квартале следующего года», — сказал Мойнихан в интервью CBS. По его словам, безработица вырастет до 4%. Он отметил, что в целом это не сильно ударит по экономике страны. Государственной долг США на 3 октября 2022 года превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что это может быть выгодным для России. 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Отмечается, что это позволит стране избежать дефолта, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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