Глава Bank of America Мойнихан пообещал США рецессию в ближайшем будущем

04 июня 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Глава банка Брайан Мойнихан прогнозирует рост безработицы до уровня 4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США вероятнее всего столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах этого года, а также в первом квартале 2024 года. Такой прогноз сделал глава банка Bank of America Брайан Мойнихан. «В конце прошлого года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году. Мы немного отодвинули этот прогноз. Сейчас речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также первом квартале следующего года», — сказал Мойнихан в интервью CBS . По его словам, безработица вырастет до 4%. Он отметил, что в целом это не сильно ударит по экономике страны. Государственной долг США на 3 октября 2022 года превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что это может быть выгодным для России. 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Отмечается, что это позволит стране избежать дефолта, передает МК .

США вероятнее всего столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах этого года, а также в первом квартале 2024 года. Такой прогноз сделал глава банка Bank of America Брайан Мойнихан. «В конце прошлого года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году. Мы немного отодвинули этот прогноз. Сейчас речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также первом квартале следующего года», — сказал Мойнихан в интервью CBS. По его словам, безработица вырастет до 4%. Он отметил, что в целом это не сильно ударит по экономике страны. Государственной долг США на 3 октября 2022 года превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что это может быть выгодным для России. 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Отмечается, что это позволит стране избежать дефолта, передает МК.