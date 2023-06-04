Глава Bank of America Мойнихан пообещал США рецессию в ближайшем будущем

США вероятнее всего столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах этого года, а также в первом квартале 2024 года. Такой прогноз сделал глава банка Bank of America Брайан Мойнихан.
«В конце прошлого года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году. Мы немного отодвинули этот прогноз. Сейчас речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также первом квартале следующего года», — сказал Мойнихан в интервью
По его словам, безработица вырастет до 4%. Он отметил, что в целом это не сильно ударит по экономике страны.
Государственной долг США на 3 октября 2022 года превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что это может быть выгодным для России. 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Отмечается, что это позволит стране избежать дефолта, передает
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