Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Владимир Путин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны Фото:

В 82-ую годовщину начала Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин почтил память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Церемония прошла в Александровском саду.

Во время церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата, президент России Владимир Путин в знак уважения и памяти о павших в годы войны склонил голову. Трансляцию мероприятия осуществлял телеканал «Россия 24». Венок с лентой в цветах российского флага был установлен солдатами роты Почетного караула.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 82-ую годовщину начала Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин почтил память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Церемония прошла в Александровском саду. Во время церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата, президент России Владимир Путин в знак уважения и памяти о павших в годы войны склонил голову. Трансляцию мероприятия осуществлял телеканал «Россия 24». Венок с лентой в цветах российского флага был установлен солдатами роты Почетного караула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...