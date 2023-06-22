Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в годовщину начала ВОВ

Владимир Путин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны
В 82-ую годовщину начала Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин почтил память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Церемония прошла в Александровском саду.
Во время церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата, президент России Владимир Путин в знак уважения и памяти о павших в годы войны склонил голову. Трансляцию мероприятия осуществлял телеканал «Россия 24». Венок с лентой в цветах российского флага был установлен солдатами роты Почетного караула.
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