В Европе заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России

FT: главы МИД стран Евросоюза заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы

27 июня 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Лидеры МИДов стран ЕС попросили Россию не доводить до эскалации конфликта Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Дестабилизация ситуации в России не является сферой интересов стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявили сразу несколько руководителей Министерств иностранных дел различных государств ЕС после мятежа частной армии Пригожина. «Некоторые главы МИД на переговорах в Люксембурге в понедельник, 26 июня, заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России. Бывшие и нынешние американские политики указали на то, что Вашингтон направлял России дипломатические послания. В них якобы довалось понять, что американская сторона не причастна к этим событиям», — цитирует британскую газету Financial Times (FT) «Лента.ру». По данным источника издания, политики также заверили Россию, что считают мятеж Пригожина внутренним делом страны. Они призвали Москву не использовать ядерное вооружение и не доводить до эскалации конфликта. Евгений Пригожин попытался устроить мятеж утром 24 июня, обвинив Минобороны РФ в нанесении ракетного удара по позициям своих бойцов. После этого он объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством, после переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко с Пригожиным он развернул своих военных при условии передислокации в Белоруссию.

Дестабилизация ситуации в России не является сферой интересов стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявили сразу несколько руководителей Министерств иностранных дел различных государств ЕС после мятежа частной армии Пригожина. «Некоторые главы МИД на переговорах в Люксембурге в понедельник, 26 июня, заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России. Бывшие и нынешние американские политики указали на то, что Вашингтон направлял России дипломатические послания. В них якобы довалось понять, что американская сторона не причастна к этим событиям», — цитирует британскую газету Financial Times (FT) «Лента.ру». По данным источника издания, политики также заверили Россию, что считают мятеж Пригожина внутренним делом страны. Они призвали Москву не использовать ядерное вооружение и не доводить до эскалации конфликта. Евгений Пригожин попытался устроить мятеж утром 24 июня, обвинив Минобороны РФ в нанесении ракетного удара по позициям своих бойцов. После этого он объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством, после переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко с Пригожиным он развернул своих военных при условии передислокации в Белоруссию.