В Европе заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России

Дестабилизация ситуации в России не является сферой интересов стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявили сразу несколько руководителей Министерств иностранных дел различных государств ЕС после мятежа частной армии Пригожина.
«Некоторые главы МИД на переговорах в Люксембурге в понедельник, 26 июня, заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России. Бывшие и нынешние американские политики указали на то, что Вашингтон направлял России дипломатические послания. В них якобы довалось понять, что американская сторона не причастна к этим событиям», — цитирует британскую газету Financial Times (FT) «Лента.ру».
По данным источника издания, политики также заверили Россию, что считают мятеж Пригожина внутренним делом страны. Они призвали Москву не использовать ядерное вооружение и не доводить до эскалации конфликта.
Евгений Пригожин попытался устроить мятеж утром 24 июня, обвинив Минобороны РФ в нанесении ракетного удара по позициям своих бойцов. После этого он объявил «марш справедливости» и отправился через Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это предательством, после переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко с Пригожиным он развернул своих военных при условии передислокации в Белоруссию.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.