NYT раскрыла детали ужесточения условий сделки Украины и США по минералам

В новой версии проекта сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщила газета New York Times.
«Гарантии безопасности [из документа по минеральным ресурсам] также исчезли», — говорится в материале New York Times. Вместо этого в обновленной версии проекта были возвращены ранее исключенные Киевом требования, согласно которым Вашингтон сохранит контроль над фондом восстановления Украины, а Киев вернет всю полученную помощь США.
Сегодня, 11 апреля, делегация из Украины посетила Вашингтон для переговоров по минеральной сделке с США. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что консультации пройдут в течение двух дней и будут носить технический характер без участия высокопоставленных лиц. Она также заявила, что переговоры могут затронуть как экономические аспекты, так и вопросы безопасности, которые являются критически важными для укрепления двусторонних отношений. Украинскую группу в этот раз возглавил заместитель министра экономики Тарас Качка.
В конце февраля, во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, должно было состояться подписание сделки по минеральным ресурсам. Однако этого не произошло из-за его перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
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