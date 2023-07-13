МТС введет комиссию за оплату домашнего интернета и ТВ

13 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

МТС решил ввести комиссию за оплату домашнего ТВ Фото: Анна Майорова © URA.RU МТС планирует ввести комиссию за пополнение домашнего интернета и ТВ. Такое нововведение начнет действовать с 27 июля. «Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. С 27 июля 2023 г. в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты услуг фиксированной связи после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа», — говорится на сайте МТС . Отмечается, что при оплате через сервис быстрых платежей (СБП), комиссия может составить 0,4%. Комиссия не будет взиматься, если абонент настроил автоплатеж или пополнил счет через магазины компании. Платить комиссию не будут и владельцы банковских карт от МТС. Ранее МТС ввел комиссию на пополнение мобильного интернета. Однако счет можно пополнить без комиссии при тех же условиях, что и при оплате домашнего интернета.

МТС планирует ввести комиссию за пополнение домашнего интернета и ТВ. Такое нововведение начнет действовать с 27 июля. «Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. С 27 июля 2023 г. в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты услуг фиксированной связи после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа», — говорится на сайте МТС. Отмечается, что при оплате через сервис быстрых платежей (СБП), комиссия может составить 0,4%. Комиссия не будет взиматься, если абонент настроил автоплатеж или пополнил счет через магазины компании. Платить комиссию не будут и владельцы банковских карт от МТС. Ранее МТС ввел комиссию на пополнение мобильного интернета. Однако счет можно пополнить без комиссии при тех же условиях, что и при оплате домашнего интернета.