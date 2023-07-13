МТС введет комиссию за оплату домашнего интернета и ТВ

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МТС решил ввести комиссию за оплату домашнего ТВ Фото:

МТС планирует ввести комиссию за пополнение домашнего интернета и ТВ. Такое нововведение начнет действовать с 27 июля.

«Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. С 27 июля 2023 г. в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты услуг фиксированной связи после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа», — говорится на сайте МТС. Отмечается, что при оплате через сервис быстрых платежей (СБП), комиссия может составить 0,4%. Комиссия не будет взиматься, если абонент настроил автоплатеж или пополнил счет через магазины компании. Платить комиссию не будут и владельцы банковских карт от МТС.

Ранее МТС ввел комиссию на пополнение мобильного интернета. Однако счет можно пополнить без комиссии при тех же условиях, что и при оплате домашнего интернета.

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МТС планирует ввести комиссию за пополнение домашнего интернета и ТВ. Такое нововведение начнет действовать с 27 июля. «Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. С 27 июля 2023 г. в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты услуг фиксированной связи после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа», — говорится на сайте МТС. Отмечается, что при оплате через сервис быстрых платежей (СБП), комиссия может составить 0,4%. Комиссия не будет взиматься, если абонент настроил автоплатеж или пополнил счет через магазины компании. Платить комиссию не будут и владельцы банковских карт от МТС. Ранее МТС ввел комиссию на пополнение мобильного интернета. Однако счет можно пополнить без комиссии при тех же условиях, что и при оплате домашнего интернета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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