В Черном море нашли украинскую мину: главное к вечеру 14 июля

Минобороны РФ: в Черном море обнаружили украинскую мину

14 июля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ предупредили об опасности в Черном море из-за украинской мины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ сообщило, что в Черном море была найдена украинская мина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июля. Черноморский флот РФ сообщил о минной опасности в северо-западной части Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что заявление связано с обнаружением украинской мины.

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Минобороны РФ сообщило, что в Черном море была найдена украинская мина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июля.