В Черном море нашли украинскую мину: главное к вечеру 14 июля

Минобороны РФ: в Черном море обнаружили украинскую мину
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Военно морской флот. архив. Пермь, балтийское море, мрк, вмф россии, балтийский флот
В Минобороны РФ предупредили об опасности в Черном море из-за украинской мины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило, что в Черном море была найдена украинская мина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июля.

  • Черноморский флот РФ сообщил о минной опасности в северо-западной части Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что заявление связано с обнаружением украинской мины.
  • В городе Курчатове беспилотник взорвался недалеко от Курской АЭС.Telegram-канал SHOT заявил, что около предприятия упал дрон-камикадзе.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников сообщи о поставке шести беспилотников из Дании. По его словам, они могут находить взрывоопасные предметы.
  • При обстреле ВСУ поселка Белая Березка (Брянская область) погибла женщина. Среди трех пострадавших есть подросток. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
  • Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с мирными жителями. После происшествия по украинским бойцам начала бить российская артиллерия.
  • Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Семьям полагается пять миллионов рублей.
  • В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении российские силы остановили 16 атак ВСУ. Также российские военнослужащие уничтожили два склада с украинскими боеприпасами, передает Пятый канал.

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Минобороны РФ сообщило, что в Черном море была найдена украинская мина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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