В Черном море нашли украинскую мину: главное к вечеру 14 июля

В Минобороны РФ предупредили об опасности в Черном море из-за украинской мины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ сообщило, что в Черном море была найдена украинская мина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июля.
- Черноморский флот РФ сообщил о минной опасности в северо-западной части Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что заявление связано с обнаружением украинской мины.
- В городе Курчатове беспилотник взорвался недалеко от Курской АЭС.Telegram-канал SHOT заявил, что около предприятия упал дрон-камикадзе.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщи о поставке шести беспилотников из Дании. По его словам, они могут находить взрывоопасные предметы.
- При обстреле ВСУ поселка Белая Березка (Брянская область) погибла женщина. Среди трех пострадавших есть подросток. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
- Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с мирными жителями. После происшествия по украинским бойцам начала бить российская артиллерия.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Семьям полагается пять миллионов рублей.
- В Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении российские силы остановили 16 атак ВСУ. Также российские военнослужащие уничтожили два склада с украинскими боеприпасами, передает Пятый канал.
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