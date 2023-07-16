В ЦБ согласились открыть филиалы иностранных банков в России

17 июля 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Иностранные банки смогут покупать и продавать иностранную валюту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Центробанке (ЦБ) поддерживают законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России. Об этом журналистам сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин. «Иностранные дружественные банки смогут открывать филиалы на территории РФ. При этом они получат соответствующую аккредитацию. После они смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту», — передают слова Чистюхина журналисты «Известия». Он дополнил, что под запретом иностранных банков окажутся сделки с физлицами, а также открытие депозитов и привлечение средств во вклады и счета в драгметаллах. Еще зарубежный банк сможет работать в России не более чем через один филиал. Ранее URA.RU писало, что переводы денег из России за рубеж в мае упали на треть в сравнении с мартом 2022 года. Часть накоплений россиян была выведена, часть — возвращена, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки.

В Центробанке (ЦБ) поддерживают законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России. Об этом журналистам сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин. «Иностранные дружественные банки смогут открывать филиалы на территории РФ. При этом они получат соответствующую аккредитацию. После они смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту», — передают слова Чистюхина журналисты «Известия». Он дополнил, что под запретом иностранных банков окажутся сделки с физлицами, а также открытие депозитов и привлечение средств во вклады и счета в драгметаллах. Еще зарубежный банк сможет работать в России не более чем через один филиал. Ранее URA.RU писало, что переводы денег из России за рубеж в мае упали на треть в сравнении с мартом 2022 года. Часть накоплений россиян была выведена, часть — возвращена, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки.