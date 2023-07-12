РБК: Россия сократила денежные переводы за границу. Скрин

13 июля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Переводы из России в другие страны упали на 33% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Переводы из России за рубеж в мае упали на треть в сравнении с мартом 2022 года. Часть накоплений россиян была выведена, часть — возвращена, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки, указывается в статистике переводов центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии. «В мае 2023 года переводы из России в соседние страны сократились впервые с марта 2022 года. В Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше показателя мая 2022 года. Показатель сократился и к апрелю 2023 года, когда было переведено 650,4 миллиона долларов», — следует из расчетов РБК. Переводы в Грузию в мае 2023 года сократились на 55% — до 154,7 миллиона долларов. За 2022 год в Грузию было отправлено около двух миллиардов долларов, что является рекордным объемом с 2012 года и в пять раз превышает данные за 2021 год, указывается на сайте грузинского ЦБ. Объем переводов в Казахстан сокращается второй месяц подряд. В апреле он падал на 44%, а в мае — на 78%. В Киргизию из России было переведено на 35% меньше, чем в мае 2022 года — 160,5 миллиона долларов. За 2022 год в Киргизию перевели 2,7 миллиарда долларов, что превышает показатель 2021 года всего на три процента, но является рекордом с 2005 года. Армения является единственным направлением, по которому продолжают расти объемы переводов, но их темп замедлился. В мае 2023 года россияне перевели в страну 287 миллионов долларов, что выше показателя мая 2022 года всего на восемь процентов. За 2022 год в Армению было отправлено 3,6 миллиарда долларов, что превышает объемы 2021 года более чем в четыре раза. Ранее Bank of China запретил клиентам российских банков отправлять платежи в США, Евросоюз, Швейцарию и Великобританию. Ограничения вступили в ситу 13 июня 2023 года. В мае 2023 года упало количество переводов из России в другие страны Статистика РБК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переводы из России за рубеж в мае упали на треть в сравнении с мартом 2022 года. Часть накоплений россиян была выведена, часть — возвращена, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки, указывается в статистике переводов центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии. «В мае 2023 года переводы из России в соседние страны сократились впервые с марта 2022 года. В Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше показателя мая 2022 года. Показатель сократился и к апрелю 2023 года, когда было переведено 650,4 миллиона долларов», — следует из расчетов РБК. Переводы в Грузию в мае 2023 года сократились на 55% — до 154,7 миллиона долларов. За 2022 год в Грузию было отправлено около двух миллиардов долларов, что является рекордным объемом с 2012 года и в пять раз превышает данные за 2021 год, указывается на сайте грузинского ЦБ. Объем переводов в Казахстан сокращается второй месяц подряд. В апреле он падал на 44%, а в мае — на 78%. В Киргизию из России было переведено на 35% меньше, чем в мае 2022 года — 160,5 миллиона долларов. За 2022 год в Киргизию перевели 2,7 миллиарда долларов, что превышает показатель 2021 года всего на три процента, но является рекордом с 2005 года. Армения является единственным направлением, по которому продолжают расти объемы переводов, но их темп замедлился. В мае 2023 года россияне перевели в страну 287 миллионов долларов, что выше показателя мая 2022 года всего на восемь процентов. За 2022 год в Армению было отправлено 3,6 миллиарда долларов, что превышает объемы 2021 года более чем в четыре раза. Ранее Bank of China запретил клиентам российских банков отправлять платежи в США, Евросоюз, Швейцарию и Великобританию. Ограничения вступили в ситу 13 июня 2023 года.