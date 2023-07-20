Командир танковой роты рассказал, почему мечтает сразиться с немецким Leopard

Командир танковой роты: технике России нет равных

20 июля 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Сомневаюсь в неуязвимости танков Leopard, сказал командир танковой роты ВС РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир танковой роты ВС РФ мечтает сразиться с немецким танком Leopard, чтобы развеять сомнения в их неуязвимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда». «Их рекламируют: крутой, заряженный. По факту мы посмотрим, как получится. Очень сильно сомневаюсь в их безупречности и неуязвимости, да и нет нашим танкам равных», — рассказал военнослужащий. На его счету — 17 уничтоженных единиц бронетехники, включая немецкую БМП Marder. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Он отметил, что иностранные бронемашины «горят лучше советских».

Командир танковой роты ВС РФ мечтает сразиться с немецким танком Leopard, чтобы развеять сомнения в их неуязвимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда». «Их рекламируют: крутой, заряженный. По факту мы посмотрим, как получится. Очень сильно сомневаюсь в их безупречности и неуязвимости, да и нет нашим танкам равных», — рассказал военнослужащий. На его счету — 17 уничтоженных единиц бронетехники, включая немецкую БМП Marder. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Он отметил, что иностранные бронемашины «горят лучше советских».