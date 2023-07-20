Командир танковой роты рассказал, почему мечтает сразиться с немецким Leopard

Сомневаюсь в неуязвимости танков Leopard, сказал командир танковой роты ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командир танковой роты ВС РФ мечтает сразиться с немецким танком Leopard, чтобы развеять сомнения в их неуязвимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».
«Их рекламируют: крутой, заряженный. По факту мы посмотрим, как получится. Очень сильно сомневаюсь в их безупречности и неуязвимости, да и нет нашим танкам равных», — рассказал военнослужащий. На его счету — 17 уничтоженных единиц бронетехники, включая немецкую БМП Marder.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Он отметил, что иностранные бронемашины «горят лучше советских».
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