Командир танковой роты рассказал, почему мечтает сразиться с немецким Leopard

Командир танковой роты: технике России нет равных
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Сомневаюсь в неуязвимости танков Leopard, сказал командир танковой роты ВС РФ Фото:
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Командир танковой роты ВС РФ мечтает сразиться с немецким танком Leopard, чтобы развеять сомнения в их неуязвимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Их рекламируют: крутой, заряженный. По факту мы посмотрим, как получится. Очень сильно сомневаюсь в их безупречности и неуязвимости, да и нет нашим танкам равных», — рассказал военнослужащий. На его счету — 17 уничтоженных единиц бронетехники, включая немецкую БМП Marder.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Он отметил, что иностранные бронемашины «горят лучше советских».

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Командир танковой роты ВС РФ мечтает сразиться с немецким танком Leopard, чтобы развеять сомнения в их неуязвимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда». «Их рекламируют: крутой, заряженный. По факту мы посмотрим, как получится. Очень сильно сомневаюсь в их безупречности и неуязвимости, да и нет нашим танкам равных», — рассказал военнослужащий. На его счету — 17 уничтоженных единиц бронетехники, включая немецкую БМП Marder. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard являются приоритетной целью для ВС РФ. Он отметил, что иностранные бронемашины «горят лучше советских».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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