16 июля 2023

Лепс пообещал продолжить премировать военных РФ за подбитые танки Leopard

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, лепс григорий
Григорий Лепс заявил, что продолжит выплачивать деньги бойцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский певец Григорий Лепс высказался о премировании военных РФ, которые подбивают танки Leopard во время спецоперации. По словам исполнителя, он продолжит выделять деньги бойцам.

«Я сдержал свое слово и перевыполню его, можете не сомневаться. Если я так сказал, значит, так и будет», — заявил Лепс «Известиям». При этом певец не назвал конкретную сумму, но отметил, что готов выделять еще.

Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить каждому российскому военному по миллиону рублей за выведение из строя техники ВСУ. Первую премию получил военнослужащий Андрей Кравцов, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащий рассказал, что уничтожил танк Leopard взрывом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о положительной реакции Кремля на то, что Лепс выплатил бойцу миллион рублей.

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Российский певец Григорий Лепс высказался о премировании военных РФ, которые подбивают танки Leopard во время спецоперации. По словам исполнителя, он продолжит выделять деньги бойцам. «Я сдержал свое слово и перевыполню его, можете не сомневаться. Если я так сказал, значит, так и будет», — заявил Лепс «Известиям». При этом певец не назвал конкретную сумму, но отметил, что готов выделять еще. Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить каждому российскому военному по миллиону рублей за выведение из строя техники ВСУ. Первую премию получил военнослужащий Андрей Кравцов, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащий рассказал, что уничтожил танк Leopard взрывом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о положительной реакции Кремля на то, что Лепс выплатил бойцу миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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