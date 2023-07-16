Лепс пообещал продолжить премировать военных РФ за подбитые танки Leopard

Российский певец Григорий Лепс высказался о премировании военных РФ, которые подбивают танки Leopard во время спецоперации. По словам исполнителя, он продолжит выделять деньги бойцам.
«Я сдержал свое слово и перевыполню его, можете не сомневаться. Если я так сказал, значит, так и будет», — заявил Лепс «Известиям». При этом певец не назвал конкретную сумму, но отметил, что готов выделять еще.
Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить каждому российскому военному по миллиону рублей за выведение из строя техники ВСУ. Первую премию получил военнослужащий Андрей Кравцов, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащий рассказал, что уничтожил танк Leopard взрывом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о положительной реакции Кремля на то, что Лепс выплатил бойцу миллион рублей.
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